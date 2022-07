Die Comic-Con 2022 öffnet in San Diego nach zwei Jahren erstmals wieder für die Zuschauer und Fans die Tore. Bereits am ersten Tag der 5-tägigen größten Comic-Messe der Welt gibt es einiges zu entdecken: Die verschiedenen Studios und Comic-Verlage kündigen ihre Neuerscheinungen auch im Bereich Filme und Serien an.

Es gibt erste Trailer etwa zum neuen „Dungeons & Dragons“-Film mit Captain Kirk-Darsteller Chris Pine nach dem Kultspiel sowie vieles mehr auch zur „Herr der Ringe“-Serie und „Game of Thrones“-Prequel.

Was sonst noch alles in den nächsten Tagen erwartet wird, haben wir hier für euch einmal in einer Übersicht zusammengestellt und werden natürlich auch davon berichten.

Comic-Con 2022: Alle Infos, Programm und Highlights der SDCC 2022

Comic-Con 2022: Bestes Cosplay dürfte Vecna sein

Ein großer und wichtiger Teil der alljährlichen Comic-Con sind die zahlreichen Fans, die sich in ihren aufwendigen, teils selbst entworfenen und fantasievollen Cosplays ihrer beliebten Comic-Helden und darüber hinaus präsentieren: Neben Klassikern wie Superman, Batman, Darth Vader, Marvel-Helden und Mandalorian bis hin zu beliebten Anime-Figuren und vieles mehr gibt es auf dem Messegelände zu entdecken.

In diesem Jahr ist der Netflix-Serienhit Stranger Things mit dem Megaerfolg der 4. Staffel in aller Munde, vor allem der neue große Gegenspieler Vecna der Hawinks-Kids hat es den Fans angetan. Doch wie soll man diese einzigartige Kreatur als Cosplay umsetzen? Ein Fan hat es getan und sein Werk ist beeindruckend und überwältigend zugleich, wenn er als Vecna die SDCC 2022 terrorisiert! Doch seht selbst:

Inhalt von Twitter anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Twitter. Inhalt von Twitter immer anzeigen

Stranger Things 5 nicht vor 2024

Netflix wird mit Stranger Things jedoch selbst nicht auf der diesjährigen Comic-Con vertreten sein. Die kürzlich veröffentlichte 4. Staffel feiert einen durchschlagenden Erfolg weltweit und kommt auf über eine Milliarde gestreamte Stunden, was neben „Squid Game“noch keine andere Netflix-Produktion bislang geschafft hat.

Die Serienmacher Ross und Matt Duffer haben bereits mit der Arbeit an der finalen 5. Staffel begonnen, die voraussichtlich nächstes Jahr in den Dreh gehen wird und frühestens 2024 auf dem Streamingdienst erscheint. Dabei soll das Finale „ziemlich emotional werden“, bestätigten jüngst die Duffer-Brüder in einem Interview. Details dazu werden natürlich noch nicht verraten.

Stranger Things-Star Joseph Quinn sagt kurzfristig bei German Comic Con ab