NieR: Automata erscheint noch dieses Jahr für die Switch

Nach fünf Jahren ist es soweit: NieR: Automata kommt auf die Nintendo Switch. Angekündigt wurde der Port des postapokalyptischen Action-RPGs auf dem kürzlich ausgestrahlten Nintendo Direct Showcase, welches noch einige andere Überraschungen parat hatte.

Aber wie wird das Spiel auf der Switch aussehen?

Release, Auflösung und Inhalt der Switch-Version

Auf der Switch wird „NieR: Automata“ direkt in der The End of YoRHa Edition veröffentlicht, welche mit einigen Zusatzinhalten daher kommt. Auch das Release-Datum steht schon: Ab dem 6. Oktober ist das Spiel in der Switch-Version erhältlich.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Für die Switch optimiert, wird das Spiel im TV-Modus auf Full HD 1920 x 1080 und im Handheld- oder Tisch-Modus in 1280 x 720 mit 30 fps wiedergegeben.

Vorbestellbar ist das „NieR: Automata“ ab sofort für einen Preis von 39,99€ sowohl im Nintendo E-Shop, als auch auf der offiziellen Website von Publisher Square Enix.

Kleiner Tipp: Wer bei Square Enix die physische Version vorbestellt kann ein „NieR: Automata The End of YoRHa“-T-Shirt als Bonus obendrauf bekommen.

Was beinhaltet die NieR: Automata – The End of YoHRa Edition auf der Switch?

Die „The End of YoHRa“-Edition wurde schon vor vier Jahren für PlayStation 4 und PC releast und bietet einiges an Bonusinhalten:

Den DLC 3C3C1D119440927 mit drei Arenen und drei Kostümen, welche als Belohnung erhalten werden können und auf Charakteren aus dem verwandten Titel NieR Replicant basieren.

© Square Enix

Dazu kommt der DLC 6C2P4A118680823, welcher sechs Kostüme und vier Accessoires, sowie zwei Pod-Skins beinhaltet, welche ebenfalls Charakteren aus „NieR Replicant“ nachempfunden sind:

Nachbauten von 2P, 9P und P2 für 2B, 9S und A2

YoRHa-Uniformen für 2B und 9S

Eine Prototyp-YoRHa-Uniform für A2

Eine weiße und eine schwarze Fuchsmaske

Mondblickschmuck

Trockenblumenschmuck

Mama für Pod 042

Carrier für Pod 153

Die Zusatzinhalte sind aber nicht sofort zugänglich, sondern werden im Verlauf der Hauptstory freigeschaltet. Außerdem wird es Szenen geben, in denen diese Inhalte nicht verfügbar sind.

NieR: Automata – Ankündigung der Anime-Adaption verspricht Wiedersehen mit 2B

Freut ihr euch darauf, „NieR: Automata“ auf der Nintendo Switch spielen zu können? Schreibt es gern in die Kommentare!