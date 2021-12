GTA Online: Umfangreiches Update The Contract erscheint am 15. Dezember

Vor dem nahenden Weihnachtsfest dürfen sich Spieler*innen auf ein brandneues Update zu GTA Online freuen. Mit The Contract findet eine neue Story in den Multiplayer, in der „GTA 5“-Protagonist Franklin Clinton zurückkehrt. Ihr helft Franklin dabei, seine neue Security-Agentur aufzubauen und seinen ersten großen Kunden unter Vertrag zu nehmen: Dr. Dre.

Habt ihr das neue umfangreiche Update heruntergeladen, schließt ihr euch mit Franklin, der erfahrenen Hackerin Imani, Lamar Davis und Franklins Hund Chop zusammen, um das gestohlene Telefon des legendären Produzenten mit unveröffentlichter Musik sicherzustellen.

Mit The Contract erhatet ihr exklusive, brandneue Tracks von Dr. Dre sowie eine große Auswahl an Künstlern sowie einzigartige Updates für die Radiosender, einschließlich eines neuen Senders und vieles mehr. Das neue Update für „GTA Online“ erscheint am 15. Dezember für die verschiedenen Plattformen.

GTA Online: Die Story von The Contract

Franklin ist nach den Geschehnissen in „GTA 5“ nicht untätig gewesen und hat in Los Santos einige Dinge auf die Beine gestellt und ein eigenes Unternehmen gegründet. Bei F. Clinton and Partner handelt es sich um eine Agentur von Celebrity Solutions, die Vinewood Elite Lösungen für Eliteprobleme anbietet.

Derzeit fehlt es Franklin allerdings noch an einem vertrauenswürdigen Geschäftspartner sowie einem prominenten Kunden. Wie gut, dass Franklins alter Bekannter Lamar Davis seine Kontakte spielen lässt und somit den Grundstein für eine Partnerschaft legt, die den Erfolg der Agentur garantiert. Der erste Kunde ist niemand geringeres als der Rapper Dr. Dre.

„Nachdem er es letztes Jahr auf dem Weg nach Cayo Perico verloren hat, stellt sich raus, dass Dr. Dres Telefon nicht einfach abhanden gekommen ist – es ist in die falschen Hände geraten. Nicht nur das, es enthält auch noch den heißesten Content in der Stadt: neue, unveröffentlichte Musik von Dr. Dre. Das könnte der große Auftrag sein, der eurer Agentur den Durchbruch ermöglicht.“ „Bereitet euch auf eine wilde Jagd durch Los Santos vor, von den Straßen Franklins alter Hood zu den angesagtesten Partys der Stadt und von den luxuriösesten Villen zu den Büros des FIB. Schließt euch Franklin, Hackerin Imani, dem Hund Chop und ihrer Crew an, um Dr. Dres Tracks ihrem rechtmäßigen Besitzer zurückzubringen“, so Rockstar Games in einer offiziellen Pressemitteilung.

Franklin, die erfahrenen Hackerin Imani, Lamar Davis und Franklins Hund Chop. © Rockstar Games

Details zu dem kommenden Update verspricht Entwickler Rockstar in den nächsten Tagen mit der Community zu teilen. Darunter sollen sich erste Infos zu dem neuen Radiosender und den unveröffentlichten Songs von Dr. Dre sowie anderen Top-Artists befinden.

Hinzu kommen zusätzliche Jobs für Franklins Agentur, wie zum Beispiel ausgewählte Attentate für Spieler*innen, die sich nicht scheuen, ihre Hände schmutzig zu machen, neue Waffen, Fahrzeuge und vieles mehr.