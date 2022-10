Seit einigen Wochen sorgt die Anime-Serie Cyberpunk: Edgerunners für allerlei Furore. Das zeigen nicht zuletzt die jüngst deutlich gestiegenen Spielerzahlen von Cyberpunk 2077. Eine Figur, die es den Fans besonders angetan hat, ist die schießwütige Rebecca.

Fast wäre es jedoch gar nicht dazu gekommen, denn tatsächlich wollte Videospielentwickler CD Projekt RED ursprünglich, dass ausgerechnet dieser Charakter entfernt werden sollte (via TheGamer). Glücklicherweise konnte sich Anime-Studio Trigger („Kill la Kill“) letztendlich durchsetzen.

Die 3 besten Rebecca-Cosplays aus Cyberpunk: Edgerunners

Eine Entscheidung, die sicherlich auch viele Fans begrüßen. Dass die herumballernde Edgerunnerin bei vielen Leuten einen Nerv zu treffen scheint, zeigen unter anderem zahlreiche Cosplays. Nachfolgend möchten wir euch drei wirklich großartige Rebecca-Cosplays vorstellen.

Platz Nr. 1 geht an Profi-Cosplayerin Sneesnaw, die sich für einen ziemlich freizügigen Look entschieden hat, was die freche Seite des Charakters gut trifft. Neben Rebecca hat sie übrigens ebenfalls ein Lucy-Cosplay auf ihren Social Media-Accounts hochgeladen.

Inhalt von Twitter anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Twitter. Inhalt von Twitter immer anzeigen

Den 2. Platz konnte sich mit Miho eine weitere professionelle Cosplayerin, die von den Philippinen stammt, schnappen. Besonders die Augen der kleinen Waffennärrin sind ihr extrem gut gelungen.

Inhalt von Twitter anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Twitter. Inhalt von Twitter immer anzeigen

Platz 3 hat indes die chinesische Cosplayerin 小柔SeeU inne, die sich ebenfalls für ein etwas knappes Outfit entschieden hat. Als einzige von den drei Cosplayerinnen hält sie übrigens eine von Rebeccas geliebten Pistolen in die Kamera, mit denen sie in der Anime-Serie ordentlich austeilt.

Inhalt von Twitter anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Twitter. Inhalt von Twitter immer anzeigen

Alle drei Cosplays sind auf ihre eigene Art großartig und definitiv einen Blick wert!

Worum geht es in Cyberpunk: Edgerunners?

Im Mittelpunkt der Story steht der junge Draufgänger David Martinez, der sich nach einem schweren Schicksalsschlag einer Edgerunners-Gruppe anschließt. Die Mitglieder der Truppe wachsen ihm mit der Zeit ans Herz, vor allem die junge Lucy, in die er sich verliebt. Allerdings soll sie alle schon bald die brutale Realität der unerbittlichen Metropole Night City einholen.

Die Gemeinschaftsproduktion von CD Projekt RED und Studio Trigger umfasst insgesamt zehn Episoden und erzählt eine in sich geschlossene, von der Videospiel-Vorlage unabhängige Handlung. Regie führte Hiroyuki Imaishi („Promare“) nach einem Drehbuch von Yoshiki Usa und Masahiko Ootsuka.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

„Cyberpunk: Edgerunners“ ist seit dem 13. September 2022 exklusiv bei Netflix verfügbar.