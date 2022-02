Streamerin Valkyrae würdigt Main-Agent Viper aus Valorant mit erstaunlichem Cosplay

Rachell „Rae“ Hofstetter aka Valkyrae hat eine besondere Beziehung zu Controller Viper. So gut wie immer, wenn sie den taktischen Heldenshooter Valorant streamt, greift sie auf die Giftmischerin in Grün als ihren Charakter zurück.

Bereits 2020 schlüpfte Rae selbst zu Halloween hinter die Gasmaske von Viper. Am 17. Februar 2022 veröffentlicht sie Bilder in einem neuen Kostüm. Diesmal ging sie das Projekt noch elaborierter an und holte sich professionelle Unterstützung zur Seite.

Von der Streamerin zum Model? Valkyrae begeistert Community mit ihren Bildern

War es Liebe auf den ersten Blick? Seit der geschlossenen Beta präferiert Rae es, den Controller Viper zu spielen. Sie spricht von ihr als ihrem „Main“ – ein Gaming-Ausdruck, der sich von der Neuschöpfung „to main someone“ ableiten lässt und so viel bedeutet wie, einen Videospielcharakter besonders geschickt spielen zu können beziehungsweise sein oder ihr Move-Set sehr gut zu beherrschen.

Das Cosplay als Viper kann somit als eine Art Ehrerbietung an den Lieblingscharakter verstanden werden.

Und apropos Liebe: Bereits zu Valentinstag überraschte Valkyrae mit Fotos auf denen sie zusammen mit Bella Poarch den Tag der Liebe in Leder und Nieten feiert.

Bei dem Viper-Shooting stand Fotograf Martin Wong hinter der Kamera, während Stella Chuu für das Kostüm und Make-up verantwortlich war.

Bei diesen Bildern fragt sogar Riot Games Music, wann denn mit einem „Valorant“-Musikvideo zu rechnen sei?

Während Raes Transformation in den Agent mit den giftgrünen Augen fragt Stella, ob Rachell bereits die League of Legends-Adaption Arcane gesehen hätte. Sie bejaht und nennt Jinx als ihre Favoritin, was Stella prompt als Gelegenheit nutzt, um ihr eine mögliche nächste Cosplay-Kollaboration vorzuschlagen.

Vielleicht sieht man Valkyrae demnächst also als Champion posieren?

Zwischen „Valorant“ und Valkyrae gibt es noch eine weitere nennenswerte Verbindung:

Die E-Sports-Organisation 100 Thieves, für die Rae nicht nur Inhalte produziert, sondern deren Miteigentümerin sie auch ist, trug im April 2020 das erste Turnier zu Valorant aus, an dem Internet-Größen wie Shroud und Ninja teilnahmen.

Rachell fällt vor allem damit auf, dass sie zusammen mit anderen Kolleginnen wie Pokimane den Taktik-Shooter von Riot Games gelegentlich im reinen Girl Squad spielt. Mit Aktionen wie diesen wollen die Streamerinnen auf Frauen im Gaming aufmerksam machen.

Damit hat Valkyrae sicher so einige Mädchen inspiriert, in ihre Fußstapfen zu treten, doch trotzdem ermahnt die 30-Jährige alle Fans davor, eine Karriere auf YouTube und Twitch nicht zu überstürzen:

Valkyrae rät von Streaming-Karriere ab: „Sucht euch zuerst einen richtigen Job!“