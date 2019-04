Star Wars - Offizieller Teaser-Trailer zu Star Wars Episode IX: The Rise of Skywalker erschienen!

© Disney/ Lucasfilm

Heute wurde der offizielle Trailer zu Star Wars Episode IX: The Rise of Skywalker während des Episode-IX-Panels im Livestreams gezeigt, das während der Star Wars Celebration 2019 in Chicago stattfand.

Wenn ihr euch das Panel nachträglich ansehen möchtet, dann schaut hier vorbei:

Star Wars Jetzt live: Hier das Panel zur Enthüllung von Episode IX ansehen!

Hier könnt ihr den aktuellen Cast wie Daisy Ridley, John Boyega und Oscar Isaac live auf der Bühne sehen, während Lucasfilm-Chefin Kathleen Kennedy und Produzent J.J. Abrams ebenfalls auf den Film einstimmen.

Was haltet ihr von dem Trailer? Macht sich schon Hype breit oder empfindet ihr das Finale der großen „Star Wars“-Saga eher als ernüchternd? Schreibt es nachfolgend in die Kommentare und diskutiert mit uns.