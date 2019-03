Sekiro: Shadows Die Twice - Offizieller Launch-Trailer ist da

Activision

From Software bastelt fleißig am geistigen Nachfolger zu Dark Souls. Sekiro: Shadows Die Twice lautet der neue Titel und er wird schon in wenigen Tagen erscheinen und das Spiel soll noch schwerer als Dark Souls oder Bloodborne werden.

Passend zum anstehenden Release am 22. März 2019 für PC, Xbox One und PS4 gibt es schon jetzt den offiziellen Release-Trailer, den ihr euch oberhalb ansehen könnt.

„In Sekiro: Shadows Die Twice bist du der "einarmige Wolf", ein entehrter, verstümmelter Krieger, der nur knapp dem Tod entronnen ist. Du hast geschworen, einen jungen Adligen zu beschützen, den Abkömmling einer alten Blutlinie, und bist daher vielen ein Dorn im Auge, auch dem gefährlichen Ashina-Clan. Als dein junger Herr entführt wird, kann dich nichts und niemand auf deinem Weg aufhalten, deine Ehre zurückzuerlangen - nicht einmal der Tod.“

Sekiro: Shadows Die Twice Coole Limited Edition der PS4 Pro vorgestellt