© Capcom

Was wäre Resident Evil 2 nur ohne Mr. X, der uns gefühlt die gesamte Spielzeit über an den Fersen hängt und sicherlich nicht unser Bestes möchte? Wie gut, dass es Modder wie ZOMBIΞALI gibt, der dem Bösewicht nun ein völlig anderes Aussehen verpasst hat.

Dead by Daylight - Weitere Optimierungen: 60 FPS auf PS4 und Xbox One als Ziel

The Last of Us 2 - Händler aus Peru leakt vermeintlichen Release-Termin