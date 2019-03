One Piece World Seeker - Bandai Namco veröffentlicht den Launch-Trailer

Bandai Namco hat den offiziellen Launch-Trailer zu One Piece World Seeker veröffentlicht. Der Titel erscheint am 15. März 2019 für PS4, Xbox One und PC.

„One Piece World Seeker“ nimmt die Spieler auf eine exklusive One-Piece-Reise mit, die unter der Aufsicht des Originalautors Echiro Oda geschrieben wurde. Auf Prison Island, einem einst wohlhabenden Ort, der von der Militärregierung verwüstet wurde, macht sich die Strohhutbande auf den Weg, den tyrannischen Aufseher Isaac zu bekämpfen und den wahren Zweck der Insel zu enthüllen.

Unsere Vorschau zu „One Piece World Seeker“ lest ihr hier:

