Mortal Kombat 11 - Offizieller Frost-Gameplay-Trailer zeigt eisig blutige Action

Oberhalb seht ihr den vollständigen Gameplay-Trailer zu Frost. Falls ihr bereits auf das Spiel gewartet habt, dann könnt ihr es euch ab heute, dem 23. April 2019 für den PC, Xbox One, PlayStation 4 und Nintendo Switch kaufen.

Der vielseits beliebte Charakter Frost wird in Mortal Kombat 11 zurückkehren. Warner Bros. Interactive Entertainment und die Netherrealm Studios bringen die eisige Kriegerin zurück aufs Schlachtfeld.

