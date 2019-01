Life is Strange 2 - Release-Trailer zur zweiten Episode

Square Enix hat einen neuen Trailer zur zweiten Episode von Life is Strange 2 veröffentlicht. Das mit dem Titel „Rules“ benannte Kapitel wird am 24. Januar 2019 für PS4, Xbox One und PC erscheinen.

Episode 2 wird einige Monate nach Episode 1 ansetzen, wie Square Enix erklärt. Der für Die fantastischen Abenteuer von Captain Spirit namensgebende Captain Spirit wird im Zuge dessen zurückkehren.

Wir haben „Rules“ übrigens bereits spielen können und verraten euch, wie gut sie wirklich ist:

Life is Strange 2 Episode 2: Rules - Wiedersehen mit Captain Spirit in Beaver Creek