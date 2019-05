Layers of Fear 2 - Horrortitel in umfangreichem Gameplay-Video vorgestellt

© Bloober Team

Ende Mai dürfen sich Horrorfans mit Layers of Fear 2 auf den Nachfolger des erfolgreichen ersten Teils von Entwickler Bloober Team freuen. Um noch einmal auf den bevorstehenden Release aufmerksam zu machen, wurde jetzt ein neues Gameplay-Video veröffentlicht, das verschiedene Aspekte des Titels genauer beleuchtet.

In „Layers of Fear 2“ schlüpft der Spieler in die Rolle eines verrückten Schauspielers, der auf den Spuren eines Regisseurs wandelt, der ebenfalls langsam aber sicher dem Wahnsinn verfällt. Dieses Mal sind wir allerdings auf einem Schiff unterwegs, auf dem es offensichtlich nicht weniger gruselig zugeht.

„Layers of Fear 2“ erscheint am 28. Mai 2019 für PS4, Xbox One und PC. Eine entsprechende Version für die Nintendo Switch soll zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht werden.

