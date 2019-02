Jump Force - Offizieller Launch-Trailer zum Anime-Prügelspaß erschienen

© Bandai Namco

Bandai Namco hat den offiziellen Launch-Trailer zu Jump Force veröffentlicht, der die geballte Ladung Shonen-Action zeigt. Einmal mehr dürfen sich bekannte Gesichter aus dem Shonen-Animesektor ins Schlachtgetümmel stürzen.

Auf all diese Charaktere dürft ihr euch freuen, wenn Jump Force am 15. Februar 2019 für die PS4, Xbox One un den PC erscheint:

Asta

Ichigo Kurosaki

Rukia Kuchiki

Sōsuke Aizen

Renji Abarai

Ryo Saeba

Light Yagami (Nicht spielbar!)

Ryuk (Nicht spielbar!)

Freezer

Son-Goku

Vegeta

Piccolo

Cell

Trunks

Kenshiro

Gon

Hisoka

Killua Zoldyck

Kurapika

Izuku „Deku“ Midoriya

Naruto Uzumaki

Sasuke Uchiha

Kakashi Hatake

Kaguya Ootsutsuki

Gaara

Boruto Uzumaki

Monkey D. Ruffy

Roronoa Zoro

Sanji

Sabo

Blackbeard

Boa Hancock

Himura Kenshin

Shishio Makoto

Pegasus Seiya

Dragon Shiryu

Yugi Moto

Yusuke Urameshi

Toguro

Außerdem sind diese zusätzlichen Charaktere von Akira Toriyama (Schöpfer von Dragon Ball) zugegen: