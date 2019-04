God of War - Wie der Sound der Weltenschlange und weiterer Spielelemente entstand

© Sony Santa Monica

God of War-Director Cory Barlog und Lead-Sound-Designer Mike Niederquell beleuchten in einem neuen Behind-the-Scenes-Video die Soundgestaltung des brachialen, aktuellen Abenteuers von Kratos.

Der Sound von "God of War"

Das Entwicklervideo von Sony Santa Monica zeigt dabei, wie die Geräusche verschiedener Elemente des Spiels entstanden und welche unkonventionellen Hilfsmittel dafür Verwendung fanden.

Die eindringliche Stimme der Weltenschlange, das befriedigende Geräusch der Leviathan-Axt und diverse andere Geräusche des Spiels werden in dem Video behandelt. Hättet ihr zum Beispiel gedacht, dass die Laufgeräusche durch das Herumtreten auf einem rohen T-Bone-Steak entstanden sind? Das Team hinter dem Action-Spektakel um Kratos und Atreus hat sich viele unkonventionelle Methoden einfallen lassen – die absolut funktionieren!

God of War Das Script musste nach einem Jahr komplett umgeschrieben werden

„God of War“ erschien vor etwa einem Jahr exklusiv für die PlayStation 4 und räumte anschließend bereits diverse Game of the Year-Preise – diese Woche auch bei den BAFTA Awards 2019 – ab.

Cory Barlog und sein Team bei Sony Santa Monica Studio haben dabei ein großes Risiko auf sich genommen und die Action-Reihe mit dem neuen „God of War“ ziemlich umgekrempelt. Von der Handlung eine Fortsetzung, aber doch in vielen Teilen auch ein Reboot – in dem neuen „God of War“ hält ein überarbeitetes Kampfsystem Einzug in die Reihe, die griechische Mythologie wird mit der nordischen Sagenwelt ausgewechselt und mit Atreus kommt auch Kratos‘ Sohn in der Geschichte zu tragen.