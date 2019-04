God of War - Neuer Trailer zeigt bislang ungezeigte Szene

© Sony Interactive Entertainment

Sony hat pünktlich zum Geburtstag von God of War eine neue Dokumentation namens „Raising Kratos“ angekündigt, die den fünfjährigen Entwicklungsprozess des Spiels beleuchten soll. Der Release soll in Kürze auf dem offiziellen YouTube-Kanal der PlayStation-Marke erfolgen.

Laut Sony habe Sony Santa Monica, das für God of War verantwortliche Studio, ein „massives Risiko“ auf sich genommen. Der Grund dafür sei die „Reetablierung und fundmentale Änderung des beliebten Franchises“, die für „unglaubliche Niederlangen und unerwartete Ergebnisse“ sorgte.

God of War Cory Barlog deutet „noch mehr“ zum ersten Jubiläum an

Besonders interessant ist jedoch eine Szene am Ende des offiziellen Ankündigungstrailers, die so nicht im Spiel vorkam. Diese soll der ursprüngliche Teaser-Trailer gewesen sein, der auf der Disc von „God of War 3: Remastered“ platziert gewesen wäre. Man habe jedoch nicht genug Zeit gehabt, um ihn auf der Disc zu platzieren und musste ihn deshalb streichen – es handelt sich also nicht um einen ersten Teaser für den offiziellen Nachfolger. Dieser soll sich ohnehin bereits in Entwicklung befinden und gilt nach dem phänomenalen Erfolg des Reboots als gesetzt.