Game of Thrones - Trailer zu Episode 6: Das große Finale!

© HBO

HBO hat den offiziellen Trailer zur sechsten und gleichzeitig finalen Episode der 8. Staffel von Game of Thrones veröffentlicht. Darin sehen wir unter anderem Tyrion, wie er voller Unverständnis durch das völlig zerstörte Königsmund geht. Arya sieht in einer anderen Szene wütend dabei zu, wie Daenerys vor ihrer verbleibenden Armee symbolisch auf die eroberte Stadt hinunterschaut.

