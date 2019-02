© Nintendo

In der Nintendo Direct-Präsentation gab es einen neuen Trailer zu Fire Emblem: Three Houses zu sehen. Darin wurde unter anderen bestätigt, dass das Strategie-RPG am 26. Juli für Nintendo Switch erscheinen wird, zusammen mit neuen Details zu Story und Setting. Außerdem wird zeitgleich eine Limited Edition erscheinen, in der sich neben dem Hauptspiel noch ein Steelbook, ein Artbook, ein USB-Stick mit dem Soundtrack und ein Ansteckerset befinden.