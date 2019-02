Ubisoft hat den offiziellen Launch-Trailer zu Far Cry New Dawn veröffentlicht. Dabei handelt es sich um die narrative Fortsetzung von Far Cry 5. Wir haben uns den Titel bereits ganz genau angeschaut und verraten euch in unserem Test, wie gut sich der Endzeit-Shooter tatsächlich spielt.

Far Cry New Dawn erscheint am morgigen Freitag, den 15. Februar 2019 für PS4, Xbox One und PC.

Far Cry: New Dawn Test - Trotz kleiner Schwächen genau unser Geschmack!