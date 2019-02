Disney hat einen ersten Trailer zur Realverfilmung von Aladdin veröffentlicht, die am 23. Mai 2019 in den deutschen Kinos starten soll. Erstmals sind sowohl vollständige Szenen aus der Umsetzung als auch Will Smith in seiner Rolle als Dschinni zu sehen.

(Irgendwie gruselig.)

Im vergangenen Jahr erschien bereits ein Teaser-Trailer:

