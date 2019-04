Days Gone - Dynamisches Wetter in der Zombieapokalypse: So gut sieht Schneefall aus

© Sony Interactive Entertainment

In wenigen Tagen erscheint mit Days Gone ein PlayStation 4-exklusiver Zombietitel, der euch in eine riesige Open World schickt, die von sogenannten Freakers überrant worden ist. Dass der Titel vor allem durch das dynamische Wettersystem punkten kann, zeigt jetzt ein Gameplay-Video, das aktuell im Internet die Runde macht und die technische Seite des Spiels zeigt.

Gelegentlich kann es im Spiel anfangen zu schneien - so weit, so gut. Das Besondere daran ist allerdings, dass der Schneefall völlig dynamisch passiert und ihr deshalb mit Protagonist Deacon dabei zuschauen könnt, wie sich langsam eine weiße Schneedecke über den Boden legt. Dadurch verwandelt sich die tödliche Spielwelt innerhalb von kurzer Zeit in eine weiß Winterlandschaft. Weniger gefährlich werden die zahllosen Freakers dadurch aber leider nicht ...

„Days Gone“ erscheint am 26. April 2019 für die PlayStation 4. Hier könnt ihr unsere Vorschau zu dem Zombietitel lesen:

