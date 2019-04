Days Gone - Mit dem Motorrad über die zerstörten Straßen: Das Bike von Deacon im Trailer vorgestellt

© Sony Interactive Entertainment

Diese Woche schickt euch Days Gone in eine postapokalyptische Open World, in der ihr euch vor gefährlichen Zombies in Acht nehmen müsst. Das PlayStation 4-exklusive Action-Adventure erzählt die Geschichte von Deacon, einem ehemaligen Mitglied einer Biker-Gang und Überlebender der von den sogenannten Freakern überannten Welt. Deacons treuester Begleiter in dieser Endzeit: Sein Motorad!

Days Gone Sämtliche Fähigkeiten vorgestellt, die Deacon erlernen kann

Die Entwickler haben das Abenteuer von „Days Gone“ so ausgelegt, dass Deacons Motorrad ein wesentlicher Bestandteil des Gameplays ist. Es dient nicht nur als wichtiges Transportmittel in der gefährlichen Umgebung, sondern ist auch für Deacon selbst von großer Bedeutung. Das kraftvolle Transportmittel dient immerhin als physisches Objekt, das zum Überleben beiträgt. In einem neuen Gameplay-Video erläutern die Entwickler viele Details zu Deacons Bike in „Days Gone“.

Unter anderem lassen sich damit zerstörte Brücken überwinden, indem die zertrümmerten Straßenenden als Rampen genutzt werden können. Die Regierung ließ die Brücken nach der Apokalypse sprengen, um die Freaker aufzuhalten. Je mehr ihr Deacons Fahrkünste erweitert, lassen sich dementsprechend größere Sprünge ausführen, um neue Gebiete zu erreichen.

Das Motorrad kann mit der Zeit Schäden davontragen. Ganz nach dem Survival-Prinzip müsst ihr euer treues Gefährt daher provisorisch reparieren und euch um das Auftanken kümmern. Viele Modifizierungsmöglichkeiten sorgen dafür, dass ihr das Bike nach eigenem Gefallen individualisieren könnt. Dazu gehört das Ändern der Farbe, das Anbringen von speziellen Motiven oder das Verbessern von überlebenswichtigen Funktionen.

„Days Gone“ erscheint am 26. April 2019 für die PlayStation 4. Hier könnt ihr unsere Vorschau zu dem Zombietitel lesen:

