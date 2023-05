Star Wars Jedi Survivor: Alle Einträge für die Datenbank von Jedha (Lösung)

Wer in dem Action-Adventure Star Wars Jedi Survivor 100% schaffen möchte, hat ganz schön zu tun, denn das Spiel ist quasi vollgestopft mit Sammelgegenständen, die in allen Ecken und Winkeln gefunden werden können. In diesem Guide verraten wir euch, wo genau ihr alle Collectables der Kategorie Datenbank auf dem Planeten Jedha finden könnt.

Alle Einträge für die Datenbank: Alte Ruinen – Klostermauern (03/03)

Die Klostermauern sind die erste Region, die ihr in Star Wars Jedi Survivor auf dem Planeten Jedha erkunden könnt und sie beherbergen einen ganzen Haufen Sammelgegenstände. Folgend findet ihr alle Bereiche von Alte Ruinen – Klostermauern, in welchen ihr Datenbank-Einträge finden könnt, wo sich dieser Typ von Collectable finden lässt und welche Voraussetzungen ihr erfüllen müsst, um sie zu erreichen.

Gebetsmühle

Fundort: Vom Meditationspunkt Klostermauern aus gesehen, mit Blick auf das Tal, lauft ihr rechts über den Sand, rettet euch auf die umgestürzte Steinsäule und lauft schließlich zu diesem Bereich an der Felswand.

© Lucasfilm Games/EA/Disney © Lucasfilm Games/EA/Disney

Gemeinschaftsplatz

Fundort: In den Klostermauern, wenn ihr das erste Mal einen Abhang hinunterrutscht und fast gefressen werdet, könnt ihr über die nahe Säule wieder nach oben gelangen und erreicht so einen Ort voller Hartschalen. In der Mitte des Platzes könnt ihr eine Art Sammelstelle scannen lassen.

© Lucasfilm Games/EA/Disney © Lucasfilm Games/EA/Disney

Verirrte Pilger

Fundort: Stellt den Meditationspunkt Klostermauern auf eurer Map so ein, dass er im Süden liegt. Folgt dann dem Weg durch das Sandmeer nach Nordwesten, wo ihr eine Ruine mit einigen Hartschalen findet. Genau hier liegt ein weiteres Echo aus der Vergangenheit.

© Lucasfilm Games/EA/Disney © Lucasfilm Games/EA/Disney

Alle Einträge für die Datenbank: Alte Ruinen – Hallen von Ranvell (04/04)

Genauso wie die Klostermauern gehören auch die Ruinen von Ranvell zu der Region Alte Ruinen. Entsprechend ist dies einer der Orte in Star Wars Jedi Survivor, die ihr bereits sehr früh erkunden könnt, auch wenn ihr bei eurem ersten Besuch auf Jedha nicht alle Einträge für die Datenbank erreichen könnt. Was ihr zuerst braucht und wo ihr dann schließlich fündig werdet, erfahrt ihr in der folgenden Auflistung.

Attackierte Pilger

Fundort: Liegt bei einer Feuerschale, keine fünf Meter von dem Meditationspunkt Hallen von Ranvell entfernt.

© Lucasfilm Games/EA/Disney © Lucasfilm Games/EA/Disney

Alte Ruinen

Fundort: Vom Meditationspunkt Hallen von Ranvell aus geht es zu einem nahen Vorsprung, wo unterhalb einige Sturmtruppen Wache schieben. Erledigt die Gauner und nutzt an der nahen Stelle den Greifhaken, um einen dunklen Gang oberhalb eurer Position zu erreichen. Folgt nun einfach dem Weg, am unteren Ende der Treppenstufen, hinter dem Flammentruppler, findet ihr eine Möglichkeit, euren Droiden scannen zu lassen.

© Lucasfilm Games/EA/Disney © Lucasfilm Games/EA/Disney

Brandspuren

Vom Datenbank-Eintrag Alte Ruinen aus geht es weiter den Weg entlang:

Nach unten, wo ein zwei Soldaten stehen, ihr müsst via Wandlauf auf die andere Seite.

Klettert am Gitter nach oben, ihr wollt den Gang über dem erreichen, wo ihr gerade einen Wandlauf vollführen musstet.

Folgt dem Gang, klettert weiter nach oben und rutscht dort die Wand nach unten. Solltet ihr die zweite Jedha-Schriftrolle in diesem Gebiet noch nicht haben, springt zuerst weiter nach oben, wo dieser Schatz bereits auf euch wartet. Zudem könnt ihr in dem Gang, kurz vor der Rutschwand, nach oben springen, um eine Truhe zu erreichen.

Schwingt euch via Greifhaken an das Gitter über euch und hangelt euch zur anderen Seite.

Springt zu dem Sturmtrupller nach unten und folgt den Treppen hinter dem Feind nach oben.

Ein weiterer Wandlauf zu der kleinen Ausbuchtung, von dort aus via Doppelsprung zu dem Gang rechts daneben (auf der gleichen Ebene).

Die Rampe runter, an den Hartschalen vorbei, am Ende des Wegs kann BD-1 den Eintrag Brandspuren scannen.

© Lucasfilm Games/EA/Disney © Lucasfilm Games/EA/Disney

Alte Kriege

Fundort: Vom Eintrag Brandspuren (und damit auch vom Fundort der zweiten Essenz) aus geht es die Rampe zurück nach oben. Nutzt dort einen Wandlauf, um auf die andere Seite und weiter nach oben zu gelangen. Folgt dem Verlauf der Rampen weiter nach oben, bis ihr den Raum mit den vielen Säulen erreicht, in welchem mehrere Soldaten Wache schieben. Dort werdet ihr fündig.

© Lucasfilm Games/EA/Disney © Lucasfilm Games/EA/Disney

Alle Einträge für die Datenbank: Ceres Basis – Verborgener Hangar (01/01)

Habt ihr Ceres Basis erreicht, geht das fröhliche Sammeln von Sammelobjekten in „Star Wars Jedi Survivor“ weiter. Jedoch braucht ihr auch in der Kategorie Datenbank nicht die Hacken wund laufen, denn in diesem Gebiet gibt es lediglich einen Eintrag. Wo genau ihr dieses Collectable findet, erfahrt ihr wie folgt.

Die Ankunft des Meisters

Fundort: Ein Echo, das ihr im Verborgenen Hangar finden könnt. Sobald ihr auf der oberen Ebene den Hangar erreicht habt, lauft nicht nach unten in Richtung Fahrstuhl, sondern in die entgegengesetzte Richtung, wo ihr auf dem Boden, am Ende des Wegs, fündig werdet. Gegebenenfalls begebt ihr euch via Schnellreise zu eurem Schiff und fahrt dann mit dem Fahrstuhl wieder nach oben, um dieses Collectable in „Star Wars Jedi Survivor“ zu finden.

© Lucasfilm Games/EA/Disney © Lucasfilm Games/EA/Disney

Alle Einträge für die Datenbank: Ceres Basis – Das Archiv (02/02)

Im Hangar von Ceres Basis mag zwar nicht viel zu holen gewesen sein, dafür gehört zu dieser Region auch noch der Bereich Das Archiv und genau dort gibt es zwei weitere Einträge zu finden, mit denen ihr eure Datenbank und damit das Wissen über diesen Planeten erweitern könnt. Wer nach dem Abschluss der Story hierher zurückkehrt, findet sogar noch einen Bonuseintrag.

Alte Verbindungen, neue Pfade

Fundort: Verlasst die Archive nicht in Richtung Hangar, sondern in Richtung Trockene Ebene und ihr erreicht einen Höhlenraum, der dieses deutlich sichtbare Echo auf dem Boden vorzuweisen hat. Sucht danach nahe des Aufzugs, der euch nach oben befördern kann. Sammelt das Echo ein und erfahrt mehr über die Vergangenheit dieses Ortes.

© Lucasfilm Games/EA/Disney © Lucasfilm Games/EA/Disney

Ein neuer Pfad

Fundort: Verlasst die Archive nicht in Richtung Hangar, sondern in Richtung Trockene Ebene und ihr erreicht einen Höhlenraum samt Fahrstuhl. Folgt hier dem Verlauf des Wegs an der Händlerin Schwester Taske vorbei, bis ihr eine höhere Ebene erreicht. Dort findet ihr noch ein Echo und damit vielleicht nützliche Informationen zu diesem Ort.

© Lucasfilm Games/EA/Disney © Lucasfilm Games/EA/Disney

Vader

Fundort: Dieser Eintrag gehört nicht zu den Sammelobjekten im Bereich Das Archiv, kann dort jedoch gefunden werden, aber erst, wenn die letzte Hauptmission auf Jedha abgeschlossen wurde. Sucht in diesem Fall den Hauptraum auf und sucht das Echo dort, wo zuvor noch ein Boss-Kampf stattgefunden hat. Vorher kann dieser Eintrag nicht entdeckt werden.

© Lucasfilm Games/EA/Disney © Lucasfilm Games/EA/Disney

(…) Liebe Leser*innen: Dieser Guide befindet sich aktuell noch im Aufbau und wird von uns täglich aktualisiert. Wir danken euch für eure Geduld.