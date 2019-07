Zombieland 2 - Passendes Videospiel erweitert künftig Zombieland-Universum

Das „Zombieland“-Universum erhält Zuwachs, denn High Voltage entwickelt derzeit „Zombieland: Double Tap - Road Trip“. Das Spiel soll die Events des „Zombieland“-Films und der kommenden Fortsetzung miteinander vereinen.

Ein neues Zombie-Spiel ist in Arbeit. High Voltage entwickelt derzeit Zombieland: Double Tap – Road Trip, ein Spiel, das zeitlich nach dem ersten Film spielt. Gemeinsam mit euren Freunden könnt ihr mit bis zu vier Spielern in die Figuren aus dem Film schlüpfen und euch Herausforderungen stellen.

Es gilt, durch spezielle Fähigkeiten der Charaktere, Wellen von Zombies zu schlagen. Neben verschiedenen Kampf-Modi und immer frischen Herausforderungen gibt es zusätzlich einen Story-Modus, den man mit Tallahassee, Columbus, Wichita oder Little Rock erleben kann. Weitere Charaktere können freigeschaltet werden.

Zombieland: Double Tap - Road Trip is coming to #NintendoSwitch! pic.twitter.com/F6sOowfwiA — Nintendo Switch (@NinSwitchNews) July 30, 2019

Das Spiel soll den Humor der Filme widerspiegeln

Obwohl es in dem Spiel vorrangig darum geht zu überleben, versprechen die Entwickler, dass das Spiel vom typischen Humor der Filme inspiriert ist und nicht zu kurz kommt.

„Zombieland: Double Tap - Road Trip“ erscheint am 15. Oktober 2019 vermutlich für die Xbox One, PS4, Nintendo Switch und PC. Am 07. November 2019 läuft „Zombieland 2: Double Tap“ in den deutschen Kinos an. Wäre das Spiel etwas für euch?