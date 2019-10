Zombieland 2 - Finaler Trailer zur Horrorkomödie erweckt Bill Murray von den Toten

In wenigen Wochen kommt die langersehnte Horrorkomödie „Zombieland 2“ in die Kinos. Nach genau 10 Jahren begeben sich Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone und Abigail Breslin erneut auf die Jagd nach Zombies – und auch Bill Murray ist im neuen Trailer zurück.

Lange hat es gedauert, doch nun erhält die erfolgreiche und kultige Horrorkomödie „Zombieland“ nach 10 Jahren endlich eine Fortsetzung – und alle sind sie wieder mit dabei: Angefangen von Regisseur Ruben Fleischer („Venom“) und sein Autoren-Team Rhett Reese und Paul Wernick („Deadpool“) bis hin zu den Original-Darstellern Woody Harrelson („Venom“), Emma Stone („La La Land“), Jesse Eisenberg („The Social Network“) und Abigail Breslin („Scream Queens“).

In Zombieland 2 schlagen sich Tallahassee, Columbus, Wichita und Little Rock nach der Apokalypse in all dem Chaos bis nach Washington ins Weiße Haus durch. Unterwegs legen sich die Zombiekiller nicht nur mit vier neuen Arten von Beißern und Untoten an, ihre Begegnungen mit weiteren Überlebenden bringt sie gleichzeitig in wahnwitzige und schräge Situationen.

Ghostbusters trifft auf Zombiekiller

Der finale Trailer wartet mit einer kleinen Überraschung für die Fans auf: Bill Murray spielt ebenfalls in dem Sequel mit. Lange wurde darüber spekuliert, ob der „Ghostbusters“-Kultstar und gefeierte Darsteller zurückkehren wird. Diesmal bringt er sogar seinen Kumpel Dan Aykroyd mit, der ebenso in einer Gastrolle auftreten wird – ob als Zombie, wird sich zeigen.

In weiteren Rollen sind die beiden Neuzugänge Rosario Dawson („Marvel's Daredevil“) und Luke Wilson („3 Engel für Charlie“) dabei. „Zombieland 2“ kommt am 7. November 2019 in die deutschen Kinos, US-Start ist bereits am 18. Oktober.