Zelda: Link's Awakening - Guide: Wurmpalast: So erreicht ihr den ersten Dungeon

Ihr seid noch am Anfang von „The Legend of Zelda: Link's Awakening“ und kommt nicht in den ersten Dungeon? Wir verraten euch, was ihr tun müsst, um den Wurmschlüssel zu bekommen und den Wurmpalast betreten zu können.

Ihr habt The Legend of Zelda: Link's Awakening gestartet, aber wisst schon am Anfang nicht, wo es lang geht? Keine Sorge, wir haben euch die ersten Schritte ins Abenteuer aufgeschrieben und verraten, wie ihr den ersten Dungeon erreicht. Das kann für Neulinge nämlich wirklich etwas rätselhaft sein.

Der Weg zum ersten Dungeon

Zuallererst besorgt ihr euch von Tarin im Haus den Schild und begebt euch dann zum Torongastrand im Süden. Die Stachelgegner könnt ihr einfach mit dem Schild wegschieben. Am Ufer findet ihr das Schwert.

© Nintendo

Anschließend begebt ihr euch zum Zauberwald. Der Eingang ist westlich von Mövendorf. Folgt den Weg nach Norden und sucht den Waschbär auf. Es handelt sich um einen verwandelten Bewohner der Insel. Eure erste Aufgabe ist es also, dafür zu sorgen, dass er wieder seine ursprüngliche Gestalt erlangt. Geht dazu in den nahegelegenen Baumstamm, der einen Tunneleingang darstellt. Am anderen Ende des Tunnels findet ihr die Schlummermorchel. Den Pilz bringt ihr zur Hexe, die östlich vom Zauberwald wohnt und euch im Gegenzug Zauberpulver herstellt.

Mit dem Zauberpulver im Gepäck begebt ihr euch wieder zum Waschbär und streut etwas davon über ihn, woraufhin er sich verwandelt. Danach könnt ihr weiter nördlich den Wurmschlüssel abgreifen, der euch den Weg zum ersten Dungeon öffnet. Um zum Wurmpalast zu gelangen, müsst wir wieder Richtung Torongastrand, nehmt aber kurz vor dem Strand die Abzweigung nach rechts. Den Schlüssel wird ins Schlüsselloch gesteckt und ihr könnt in den ersten Dungeon.