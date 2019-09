Zelda: Link's Awakening - Guide: Wo finde ich alle 5 Goldenen Blätter für den Schleimschlüssel?

Spielt ihr schon fleißig „Zelda: Link's Awakening“? Der neu aufgelegte Titel für die Nintendo Switch fühlt sich an wie damals – mit lauter Dungeons und Rätseln. Um in den dritten Dungeon zu gelangen, benötigt ihr einen Schleimschlüssel. Wie ihr den bekommt und wo ihr die dafür benötigten Goldenen Blätter findet, verraten wir euch in unserem Guide.

Zelda: Link’s Awakening erstrahlt in neuer Optik und mit einer Extraportion Niedlichkeit auf der Nintendo Switch. Von dem alten Charme hat das Spiel aus dem Jahre 1993 allerdings nichts verloren. Ihr sammelt Items auf, kämpft gegen eine Vielzahl an Monstern und löst knifflige Rätsel in den Dungeons.

Um den dritten Dungeon in „Zelda: Link's Awakening“ betreten zu können, benötigt ihr den Schleimschlüssel. Dieses Item lässt sich allerdings nicht einfach in einer Schatztruhe finden. Ihr müsst dem NPC Richard einige Goldene Blätter bringen, damit ihr den Türöffner erhaltet. Wo ihr die fünf Goldenen Blätter findet, verraten wir euch in unserem Guide.

Erstes Goldenes Blatt

Richard verspricht euch den Schleimschlüssel, wenn ihr ihm 5 Goldene Blätter bringt. Um sie zu bekommen, müsst ihr zum Schloss Kanalet gehen. Es hat einen Außenbereich, auf dessen Westseite ein Rabe auf euch wartet. Besiegt ihn und erhaltet das 1. Goldene Blatt.

© Nintendo

Zweites Goldenes Blatt

Das 2. Goldene Blatt lässt sich auf der gegenüberliegenden Seite im Osten einsammeln. Dort steht ein Ritter Wache, der die Löcher im Boden dazu nutzt, euch mit Bomben zu bewerfen. Der Sieg über ihn bringt das 2. Goldene Blatt.

Drittes Goldenes Blatt

Im Inneren des Schlosses Kanalet warten zwei Ritter auf Link. Besiegt beide, um das 3. Goldene Blatt einsammeln zu können. Das Eingangstor könnt ihr im Eingangsbereich ebenfalls öffnen, indem ihr den Schalter auf dem Fußboden betätigt.

Viertes Goldenes Blatt

Im oberen Stockwerk findet ihr an einer Wand zwei Risse. Vor die rissige Stelle auf der linken Seite platziert ihr am Besten eine Bombe. Die Wand wird zerbröckeln und einen Ritter freilassen. Besiegt ihn, um das 4. Goldene Blatt einzusammeln. Auf der Südseite werdet ihr nun eine Terrasse betreten und durch die Tür gehen können.

© Nintendo

Fünftes Goldenes Blatt

Vor der Tür im Schloss stehend könnt ihr euch nun einen Krug schnappen und dagegen werfen. Wie durch ein Wunder öffnet sich so ein geheimer Raum, indem ebenfalls ein Ritter Wache hält. Allerdings ist er golden gefärbt und ein etwas härterer Gegner. Doch der Sieg über ihn belohnt euch mit dem 5. Goldenen Blatt.

Schleimschlüssel finden

Jetzt müsst ihr nur noch zu Richard zurückkehren und ihm eure Ausbeute geben. Über eine Treppe gelangt ihr dann in den Hinterhof, der vor Löchern wimmelt. Balanciert Link vorsichtig an ihnen vorbei bis zur Uhustatue und grabt davor in den Boden. So erhaltet ihr den Schleimschlüssel für den dritten Dungeon.