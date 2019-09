Zelda: Link's Awakening - Guide: Die wichtigsten Tipps, Tricks und Hilfen zum Switch-Remake

Wir haben für euch die wichtigsten Tipps und Tricks zusammengefasst, damit ihr in „Zelda: Link's Awakening“ keines der zahlreichen Geheimnisse verpasst.

Seit letzter Woche steht das Nintendo Switch-Remake zu dem Game Boy-Klassiker Zelda: Link's Awakening bereit, um euch in eure Kindheit zurück zu transportieren. Bei der Neuauflage fällt vor allem auf, dass sich die Entwickler stark an der Vorlage festgehalten haben und den Charme des Spiels von 1993 mit einem neuen Look kombiniert haben.

Natürlich gibt es auch in „Zelda: Link's Awakening“ eine ganze Menge zu tun, weshalb wir euch die wichtigsten Tipps, Tricks und Guides zusammengestellt haben, damit ihr in den verschiedenen Dungeons nicht die Übersicht verliert. Wir erklären euch zum Beispiel, wo ihr alle 50 Zaubermuscheln findet, wie ihr an weitere Kammersteine gelangt und ob es sich lohnt bestimmte Items zu klauen.

Die wichtigsten Guides zu Zelda: Link's Awakening in der Übersicht

Alle 50 Zaubermuscheln finden, so geht's!

In diesem Guide verraten wir euch, wie ihr alle 50 Zaubermuscheln in „The Legend of Zelda: Link's Awakening“ für Nintendo Switch finden könnt und erläutern, welche Geschenke es für fleißge Muschelsammler gibt.

Wie ihr an weitere Kammersteine gelangt

In diesem Guide verraten wir euch, wo ihr die Kammersteine für die Kammerlabyrinthe finden könnt. Das neue Feature lässt euch eigene Dungeons entwerfen. Je mehr Steine ihr habt, desto mehr Räume stehen euch zur Auswahl.

Adlerschlüssel finden, so erweckt ihr den Fliegenden Gockel und betretet die Adlerfestung

Gerade der Weg in die Adlerfestung – den siebten Dungeon von „The Legend of Zelda: Link's Awakening“ – benötigt einiges an Vorbereitungsarbeit. Wir verraten euch, was ihr tun müsst, um den Adlerschlüssel zu erhalten, um den Dungeon betreten zu können.

Das ist der geheime Weg durch das Windfisch-Ei

Ihr seid in „Zelda: Link's Awakening“ im Windfisch-Ei angekommen, aber habt keine Ahnung, welchen Weg ihr nehmen müsst? Wir verraten euch, wie ihr durch das Windfisch-Ei gelangt.

So könnt ihr Items klauen, aber sollte man es tun?

Wie schon im Original könnt ihr auch im Remake zu „The Legend of Zelda: Link's Awakening“ den Laden in Mövendorf bestehlen. Allerdings ist es nun etwas schwerer geworden. Wir verraten euch, wie ihr den Diebeszug am besten bewerkstelligen könnt und welche Folgen es für euch hat.

© Nintendo

Wurmpalast: So erreicht ihr den ersten Dungeon

Ihr seid noch am Anfang von „The Legend of Zelda: Link's Awakening“ und kommt nicht in den ersten Dungeon? Wir verraten euch, was ihr tun müsst, um den Wurmschlüssel zu bekommen und den Wurmpalast betreten zu können.

Einsteigertipps - Der erfolgreichste Start ins Abenteuer!

Hier haben wir die besten Tipps für einen erfolgreichen Start ins Abenteuer. Ihr wollt direkt ein weiteres Herz oder möglichst viele Rubine? Ihr wisst nicht, wo ihr zum ersten Dungeon kommt? Hier gibt es alle Antworten!

So erhöht ihr die Tragkraft für Pfeile, Bomben und Zauberpulver

Ihr wollt mehr Pfeile, Bomben und Zauberpulver tragen können? Das geht! Dafür müsst ihr nur drei geheime Orte auf der Insel aufsuchen. Wir verraten euch, wo sie sind.

Marins erfüllter Wunsch: So schaltet ihr das spezielle Ende frei

In „The Legend of Zelda: Link's Awakening“ gibt es ein spezielles Ende. Was Marin damit zu tun hat und wie ihr das Bonus-Ende freischalten könnt, erfahrt ihr in diesem Guide.

Reich werden: So scheffelt ihr ordentlich Rubine

Ihr braucht schnell viele Rubine, um Sachen wie den Bogen oder einen geheimen Kammerstein im Laden kaufen zu können? Keine Sorge: Wir verraten euch, wie ihr schnell Kohle machen könnt – und dafür müsst ihr euch nicht mal quer über die Insel schlagen.

Das Labyrinth der Farbe - So findet ihr den geheimen Bonus-Dungeon!

In „The Legend of Zelda: Link's Awakening“ ist ein geheimer Bonus-Dungeon verborgen. Wir verraten euch, was ihr tun müsst, um den Farb-Dungeon zu finden und welche Belohnung ihr dort ergattern könnt.

Muscheldetektor und mehr finden, hier gibts Bumerang, Bogen, Bomben und mehr!

Zahlreiche Items helfen Link auf seinem Abenteuer auf der Insel Cocolint. Einige davon findet ihr nicht wie gewohnt in Dungeons, ein paar davon sind sogar ziemlich gut versteckt. Wir verraten euch, wo sich die diversen Gegenstände finden lassen, die sich auf der Odysee als nützlich erweisen.

In diesen Dungeons findet ihr Schwimmflossen, Kraftarmband, Feuerstab und alle anderen Items

In jedem Dungeon versteckt sich ein nützliches Item. Wir verraten euch, was es wo zu finden gibt: Von der Greifenfeder bis zum Feuerstab!

Magische Lupe erhalten, gesamte Tausch-Quest im Überblick

In „The Legend of Zelda: Link’s Awakening“ wird euch eine Reihe von Tauschgeschäften begegnen. Am Ende dieser langen Quest erhaltet ihr ein nützliches Item – die magische Lupe. Wir stellen euch alle Etappen dieser Aufgabenreihe vor und verraten euch, wo euch auf der Insel die Lupe besonders weiterhilft.

Unseren Test zu „Zelda: Link's Awakening“ samt Fazit und Wertung haben wir für euch unterhalb eingebunden:

Zelda: Link's Awakening Remake im Test: Die Neuinszenierung eines traumhaften Abenteuers