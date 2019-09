Zelda: Link's Awakening - Guide: Das ist der geheime Weg durch das Windfisch-Ei

Ihr seid in „Zelda: Link's Awakening“ im Windfisch-Ei angekommen, aber habt keine Ahnung, welchen Weg ihr nehmen müsst? Wir verraten euch, wie ihr durch das Windfisch-Ei gelangt.

Habt ihr alle acht Instrumente der Sirenen in den Dungeons gefunden und die Ballade vom Windfisch von Marin gelernt (die Okarina dafür findet ihr im Traumschrein), dann steht euch der Weg ins Windfisch-Ei offen. Das ist die letzte Prüfung vor dem Ende des Spiels. Allerdings ist das Windfisch-Ei ein sehr merkwürdiger Dungeon, für den ihr den richtigen Weg wissen müsst.

Zelda: Link's Awakening Guide: Marins erfüllter Wunsch: So schaltet ihr das spezielle Ende frei

Kann ein Ei ein Irrgarten sein?

Seid ihr im Windfisch-Ei, dann entdeckt ihr verschiedene Räume, die alle gleich aussehen. Es handelt sich um ein Labyrinth, bei dem ihr in jedem Raum den richtigen Weg wählen müsst, ansonsten landet ihr immer wieder am Startpunkt. Das Prozedere kennen wir bereits aus diversen Zelda-Abenteuern. Denkt nur zum Beispiel an die Verlorenen Wälder.

Wie aber erfahrt ihr den richtigen Weg? Er steht in einem Buch in der Bibliothek von Mövendorf geschrieben. Allerdings könnt ihr das Buch erst lesen, wenn ihr die magische Lupe ertauscht habt. Alle Infos zur Tausch-Quest erhaltet ihr im verlinkten Guide:

Zelda: Link's Awakening Guide: Magische Lupe erhalten, gesamte Tausch-Quest im Überblick

Sobald ihr die magische Lupe habt, könnt ihr das Buch lesen. Es offenbart euch den geheimen Weg durch das Windfisch-Ei.

© Nintendo

Folgt also den Anweisungen des Buches und nehmt nacheinander den jeweiligen Durchgang in den Räumen. Am Ende werdet ihr dem letzten Boss aus dem Spiel entgegentreten können, der euch daran hindern will, den Windfisch zu erwecken.