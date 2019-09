Zelda: Link's Awakening - Guide: Alle Herzteile finden

Herzteile sind echte Lebensretter für Link. Im Originalspiel von 1993 gab es sie bereits. Für das Remake „The Legend of Zelda: Link’s Awakening“ hat Nintendo noch einige mehr versteckt, sodass ihr nun 33 Herzteile finden könnt. Wir verraten euch hier, wo sie sich versteckt haben.

Obwohl immer von 33 Herzteilen gesprochen wird, sind es eigentlich nur 32 Stück. Das letzte Herzteil ist nämlich sogar ein kompletter Herzcontainer! Damit ihr alle Einzelteile in Zelda: Link’s Awakening findet, haben wir euch jeweils den genauen Standpunkt aufgelistet.

1. Herzteil

Wo: Mövendorf

Ganz am Anfang des Spiels versperren Grasbüschel den Weg zum ausgetrockneten Brunnen. Schneidet sie weg, nachdem ihr euer Schwert am Strand bekommen habt und springt für das 1. Herzteil hinein.

2. Herzteil

Wo: Mövendorf (Tante-Emma-Laden)

In dem niedlichen Lädchen lachen euch verschiedene Items an. Auch ein Herzteil lässt sich direkt zum Anfang des Spiels kaufen. Allerdings kostet es ganze 200 Rubine – habt ihr so viel Geld?

3. Herzteil

Wo: Urunga-Steppe

Kaum seid ihr aus Möwendorf heraus, kommt ihr in die Urunga-Steppe. Das dritte Herzteil liegt hier einfach auf dem Boden in einer Ecke.

4. Herzteil

Wo: Mövendorf (Kran-Kemenate)

Das Kran-Minispiel fordert euch heraus, Rubine zu greifen. Nach zehn Edelsteinen sollte das vierte Herz erscheinen.

5. & 6. Herzteil

Wo: Mövendorf (Angelteich)

Wandert zum Angelteich hinunter und fangt einen riesigen grünen Fisch für das fünfte Herzteil.

Fangt ihr dort das erste Mal einen kleinen Fisch, gibt es ebenfalls ein Herzteil.

7. Herzteil

Wo: Cocolint-Steppe (Zauberwald)

In der Nähe des Ausgangs vom Zauberwald werdet ihr rechterhand eine Ansammlung von Löchern finden, in dessen Mitte sich Grasbüschel und ein Herzteil befinden. Springt über die Löcher und erhaltet das Item.

8. Herzteil

Wo: Fratzenwald

Im gruseligen Fratzenwald wartet das siebte Herzteil auf euch. Oben im nördlichsten Teil des Waldes liegt es hinter drei Löchern.

9. Herzteil

Wo: Taltal-Gebirge

Am Tamaranch-Berg ist eine Höhle auf der rechten Seite, die aus mehreren Räumen besteht. Direkt am Anfang könnt ihr einige Felsen verschieben, um an das neunte Herzteil zu kommen.

10. Herzteil

Wo: Zauberwald

Besorgt euch das Kraftarmband und wagt euch in den Zauberwald. Dort gibt es eine Höhle, die ihr wegen eines Pilzes für die Hexe betreten müsst. Über den Fledermäusen befindet sich ein Rätselraum mit verschiebbaren Steinen. Dort bekommt ihr das nächste Herzteil.

© Nintendo

11. Herzteil

Wo: Urunga-Steppe (Muschelbasar)

Mittlerweile habt ihr sicher einige Zaubermuscheln gesammelt, nicht wahr? Bringt sie zum Basar in der Urunga-Steppe und erhaltet im Austausch das elfte Herzteil.

12. Herzteil

Wo: Urunga-Steppe

In der Urunga-Steppe gibt es einen Warppunkt. In der daneben liegenden Höhle könnt ihr eine Wand sprengen. Dort findet ihr schwarze Zelte, die mit den Pegasusstiefeln zertreten werden müssen. Ihr findet erneut eine rissige Wand, die auf eure Bombe wartet, um das Herzteil freizugeben.

13. Herzteil

Wo: Urunga-Steppe

Eine Höhle führt euch unter dem Fluss in Richtung Zoodorf. Außerdem ist es der Weg zu den Alten Ruinen. Im Wasserbassin in der Nähe ist wieder ein Herz zu erkennen, zu dem ihr schwimmen könnt.

14. Herzteil

Wo: Cocolint-Steppe

Die Höhle für das vierzehnte Herzteil ist im Süden der Cocolint-Steppe hinter einigen Felsen versteckt. Schnappt es euch einfach mit dem Enterhaken. Alternativ geht auch ein präziser Sprung mit euren Pegasusstiefeln.

15. + 16. Herzteil

Wo: Zoodorf

Schaut euch im Zoodorf um und begebt euch zu dem kleinen Kaninchenstall. Darüber führt ein Trampelpfad zum nächsten Herzteil.

Auf dem Weg dorthin musstet ihr eine Höhle freisprengen, in der ihr ein weiteres Herzteil findet. Werft dazu eine Bombe auf den rissigen Stein (Ein Pfeil plus Bombe tut es auch), und nutzt euren Enterharken, um an das begehrte Item zu gelangen.

17. Herzteil

Wo: Durstwüste

In diesem trockenen Areal werdet ihr einem Zwischenboss begegnen, in dessen Raum ihr Treibsand findet. Lasst euch durch das Loch ziehen und sprengt die bröckelige Wand im Norden des Raumes mit einer Bombe, um das Herzteil zu erhalten.

18. Herzteil

Wo: Schloss Kanalet

Das Schloss Kanalet hat einen Burggraben, auf dessen linke Seite ein Herz im Wasser zu erkennen ist. Taucht tief, um es zu erreichen.

© Nintendo

19. Herzteil

Wo: Schicksalsacker

Dieses Herzteil könnt ihr erst finden, wenn Schloss Kanalet abgeschlossen wurde. Springt durch das Heckenlabyrinth auf dem Weg zur Eulenstatue und schnappt euch auf der Hälfte das Herzteil. Da es von Gras umgeben ist, müsst ihr Fingerspitzengefühl beweisen und es zerstören. Dafür eignen sich Pfeile und Bomben oder euer Schwert, wenn ihr exakt springt.

20. Herzteil

Wo: Mövendorf (Kran-Kemenate)

Dieses Herzteil bekommt ihr erst nach dem dritten Dungeon. Habt ihr die Teufelsvilla abgeschlossen und alle sonst 1x erhältlichen Preise eingesammelt, vergibt der Kran ein neues Item: ein Herzteil.

21. Herzteil

Wo: Taltal Höhlen

Der vierte Dungeon ist gefährlich, also schnappt euch zuvor am Besten das nächste Herzteil, bevor ihr ihn betretet. Rechts vor dem Wundertunnel findet ihr die überflutete Höhle, in dessen inneren es steckt.

22. Herzteil

Wo: Zwergenbucht

In der Zwergenbucht gibt es einen Teufel, der eure Tasche vergrößert. Geht zu den Büschen, die seine Höhle verstecken und wagt einen Tauchgang im Bassin für das nächste Herzteil.

23. Herzteil

Wo: Zwergenbucht

Bevor ihr den fünften Dungeon betretet, begebt euch in den Süden. Dort ist ein See mit einer Statue davor. Taucht im Wasser direkt unter der Nixe, um ein weiteres Herz neben den Steinen im kühlen Nass zu erhalten.

24. Herzteil

Wo: Zauberwald

Zurück im Zauberwald habt ihr bestimmt schon die Höhle entdeckt, die von drei Felsen umgeben ist. Hebt sie beiseite, betretet das dunkle Areal und nutzt den Enterharken, um an das Herzteil zu gelangen.

25. Herzteil

Wo: Stromschnellen

An den Stromschnellen bekommt ihr direkt mehrere Herzteile. Für das erste müsst ihr 100 Rubine ausgeben und mit dem Enterharken auf die linke, obere Ecke des Gebiets kommen. Dort wartet das Herzteil Nummer 23 auf einer Mini-Insel.

26. Herzteil

Wo: Stromschnellen

Für das nächste Herzteil wird es stürmisch! Das Spiel erwartet von euch, die Schnellschnellen innerhalb von 40 Sekunden zu schaffen.

27. Herzteil

Wo: Stromschnellen

Habt ihr das 24. Herzteil bekommen oder die Schnappschnellen gemeistert, müsst ihr um eine erneute Fahrt bitten. In der linken Höhle bekommt ihr dann das nächste Herzteil.

28. + 29. Herzteil

Wo: Taltal-Gebirge

Begebt euch in den westlichsten Teil des östlichen Taltalgebirges, um weitere Herzteile zu erhalten. Hinter der kaputten Brücke muss ein Busch zerschnitten werden, um in eine Höhle zu gelangen. Am unteren Bildschirmrand seht ihr eine rissige Mauer, die auf eine Bombe von euch wartet. Im geöffneten Raum sind viele Gegner, die ihr besiegen müsst, um das Herzteil zu ergattern.

Habt ihr die Höhle abgeschlossen, landet ihr im Westen des Taltal Gebirges. Von dort geht eure Reise nach rechts bis zum Haus von Dr. Wright. Auf dem Kliff darüber liegt am Ende eines Weges das Herzteil.

30. Herzteil

Wo: Dungeon 8

Auf dem Dach des Dungeons Nummer 8 mit dem Namen Schildkrötenfelsen findet ihr das nächste Herzteil.

31. Herzteil

Wo: Cocolint-Steppe (Hütte von Boris)

Ihr erhaltet dort ein weiteres Herzteil, sobald ihr die Mission Erfülltes Herz abgeschlossen habt.

© Nintendo

32. Herzteil

Wo: Cocolint-Steppe (Hütte von Boris)

Ein weiteres Herzteil gibt es von Boris, wenn ihr Kammern verbinden 2 abschließt.

33. Herzteil

Wo: Cocolint-Steppe (Hütte von Boris)

Ein drittes Mal gibt es Herzgeschenke von Boris. Dieses Mal jedoch einen ganzen Herzcontainer, wenn ihr die Herausforderung Die ihr tickt! erledigt.