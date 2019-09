Zelda: Breath of the Wild - Die wohl beste und skurrilste Methode für den Fischfang

Wie fangt ihr Fische in „Zelda: Breath of the Wild“? Mit bloßer Hand, Bomben oder gar Elektropfeilen? Probiert es doch einfach mal mit Pfeifen aus. Das Ergebnis ist verblüffend.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild ermöglicht den Spieler an verschiedenste Sachen mit einer Vielzahl von Methoden heranzugehen. Dazu gehören das Kämpfen und Lösen von Rätseln. In dem mittlerweile zweieinhalb Jahre alten Spiel finden die Fans sogar noch heute neue Gameplay-Möglichkeiten und Tricks. So wurde nun die wohl wirksamste und skurrilste Art zum Fischen herausgefunden.

Wie funktioniert’s?

Anstelle mit Elektropfeilen oder Bomben gegen die kleinen Schwimmer vorzugehen, reicht es einfach aus zu Pfeifen. Richtig gelesen! Diese Methode war wohl kaum von Nintendo angedacht, funktioniert aber wirklich.

Steht Link auf einer Plattform in einem Fluss oder im Meer oder alternativ an einer Klippe, braucht er lediglich laut zu pfeifen. Prompt werden die Fische aufgeschreckt und schwimmen – mit etwas Glück – direkt in Richtung Land und stranden dort. Anschließend kann Link sie ganz bequem aufsammeln.

Diese Entdeckung teilte der User „charlieboy95“ auf Reddit. Viele Spieler waren sich dieser Methode gar nicht bewusst und staunten, wie einfach der Fischfang in dem Spiel sein kann.