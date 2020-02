Zelda: Breath of the Wild - Neuer Rekord: Hunde füttern bei diesem Speedrun ist Pflicht

Ein neuer Speedrun-Weltrekord der etwas andere Art wurde jüngst aufgestellt. Ein Speedrunner hat den Rekord in der Kategorie „All Dogs Treasures“ in „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ geknackt und es ist so absurd, wie es klingt.

Die Speedrun-Community kommt hin und wieder auf äußerst kreative Einfälle, wie man den Alltag zwischen Any%,100% oder No Damage etwas abwechslungsreicher gestalten könnte. Dies führte jüngst in Hinsicht auf The Legend of Zelda: Breath of the Wild zu einem besonderen Weltrekord.

Glückliche Hunde, glücklicher Link

Im Normalfall schenken die Speedrunner den Hunden in dem neusten Zelda-Ableger eher wenig bis gar keine Beachtung. Doch die Speedrun-Kategorie „All Dogs Treasures“ hat hier einen besonderen Twist reingebracht.

Der Speedrunner Viroxe hat den Rekord gebrochen und macht nun auf sich aufmerksam. Aber was genau macht man eigentlich bei All Dogs Treasures?

Bei dieser speziellen Abwandlung müssen die Spieler die niedlichen Hunde in „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ füttern und das so schnell wie möglich. Dafür braucht man Holz und Nahrung, um die Tiere schließlich zufriedenstellen zu können.

Um dies zu bewerkstelligen, hat Viroxe einige Exploits verwendet, wie es in der Speedrun-Welt eben so üblich ist. Doch das Problem ist, dass es hier und da einige Zeit dauert, bis ein Hund das Essen vom Spieler aktzeptiert. Ein Teil dieses Speedruns ist zudem die Quest „From the Ground Up“, die einen finalen Hund freischaltet.

Insgesamt gibt es also einiges zu beachten, wie sich herausstellt. Doch die Tortur lohnt sich für den Speedrun-Meister, wie Viroxe jüngst auf Twitch beweisen konnte. Mit seiner Bestzeit von einer Stunde, 35 Minuten und 51 Sekunden ist er nun der Spitzenreiter im Aufsuchen der Hundeschätze. Da darf man doch gratulieren!

Breath of the Wild - All Dog Treasures in 1:35:51 von Vivoxe auf www.twitch.tv ansehen