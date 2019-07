Zelda: Breath of the Wild - Das Layout von Angelstedt birgt ein überraschendes Geheimnis

Das Küstendorf Angelstedt in „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ birgt mehr, als es zunächst den Anschein hat. Das Layout besitzt nämlich starke Ähnlichkeit zu Präludien aus „The Legend of Zelda: The Wind Waker“.

Angelstedt zeigt sich nicht nur als Küstendorf mit einer wunderschönen Unterwasserwelt in The Legend of Zelda: Breath of the Wild, sondern birgt auch ein Geheimnis. Beim Layout des Örtchens haben die Entwickler sich nämlich von einem bekannten Handlungsort eines älteren Zelda-Spiels inspirieren lassen und ein Easter Egg versteckt.

Präludien in „Zelda: Breath of the Wild“ entdeckt

Bisher wurde dieses Easter Egg nicht sonderlich dokumentiert, denn sind wir ehrlich: Als ihr das erste Mal das Küstendorf erreicht habt, ist euch da die Ähnlichkeit zu Präludien, der Anfangsinsel in The Legend of Zelda: The Wind Waker aufgefallen?

In einem Video zeigt GameXplain auf, wie sehr sich die beiden Orte ähneln und zum Großteil das gleiche Layout teilen. So gesehen ist Präludien ein (versteckter) Teil von „Breath of the Wild“.

Dies ist übrigens nicht der einzige Ort, der eigentlich aus einem anderen Zelda-Spiel stammt. Die Lon Lon Ranch ist ebenfalls im Spiel auffindbar.