Zelda: Breath of the Wild - Fan baut gigantische Hyrule-Karte aus Holz

Manche geben sich ihren Lieblings-Games nicht nur spielerisch hin, oft sind sie sogar so kreativ, dass neben offiziellem Merchandise weitere schöne und einzigartige Dinge entstehen. Ein „Zelda“-Fan baute jetzt eine gigantische hölzerne Map von Hyrule. Fotograf Mason Drumm ist nicht nur geschickt bei der Steuerung von Konsolen, sein Können mit Holzwerkzeugen kann sich ebenfalls sehen lassen. Der Karte von Hyrule aus Breath of the Wild hauchte er mit einem gigantischen Ausmaß und mehreren Ebenen Leben ein und verlieh der Karte dadurch eine erstaunliche Tiefe. Zelda: Breath of the Wild Die wohl beste und skurrilste Methode für den Fischfang „Breath of the Wild“ erschien erstmalig im Jahr 2017 und ist für die Wii U sowie die Nintendo Switch erhältlich. Der Fokus des Spiels liegt auf der vollständig offen gestalteten Welt, die das Unternehmen selbst Open Air nennt. Laut Produzent Eiji Aonuma hat der Titel die maximalste Größe, die sich auf der Wii U umsetzen ließ. Derzeit befindet sich ein Nachfolger für die Nintendo Switch in Arbeit. © Mason Drumm Über 65 Stunden Arbeit Über seine Website und durch ein Video teilt er seine Arbeit mit den Fans und gibt an, dass in der Karte über 65 Stunden Arbeit stecken. Und das kann man sehen, denn man entdeckt immer wieder kleinste handgefertigte Details auf der 3D-gestalteten Karte. Mason Drumm erzählt: „Ich machte mich daran, eine handgefertigte topografische 3D-Karte von Hyrule aus Holz und Epoxidharz herzustellen. Jeder Winkel der Karte beherbergt ein Abenteuer oder eine Erinnerung, an die ich mich erinnere, als ich das Spiel mit meiner Frau auf der Nintendo Switch gespielt habe. Es dauerte 65 Stunden Arbeit und über sechs Wochen im Laden meines Vaters, um die Karte fertigzustellen. Es war das erste Mal, dass ich mit Epoxidharz gearbeitet habe, und jetzt, wo es fertig ist und an der Bürowand hinter meinem Schreibtisch hängt, freue ich mich, sagen zu können, dass es eine riesen Freude war, dieses digitale Reich in die reale Welt zu holen.“ Games Die 12 schönsten Spielwelten aller Zeiten

