Zelda: Breath of the Wild 2 - Nintendo veröffentlicht Behind-the-Scenes-Bilder zur Entwicklung

Nintendo gewährt offiziell Einblicke, wie eine Szene aus „The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2“ entstand. Es handelt sich um eine Szene mit Link aus dem Debüt-Trailer.

Informationen zum Nachfolger von The Legend of Zelda: Breath of the Wild sind rar gesät. Zur Entwicklung des Action-Adventures treten nur spärlich Details ans Licht. Heute sorgte Nintendo offiziell für einige Blicke hinter die Kulissen.

Behind-the-Scenes-Material

Im Zuge von Stellenausschreibungen, mit denen Nintendo nach tatkräftiger Unterstützung für die Entwicklung von „The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2“ sucht, veröffentlichte der Publisher nun einige Bilder aus der Produktion. Damit sollen potenzielle, talentierte Designer angesprochen werden.

Auf den Bildern wird der Entwicklungsprozess einer kurzen Szene abgebildet, die so bereits im Debüt-Trailer des Spiels zu sehen war und vermutlich einen Schlüsselmoment des Spiels zeigt. Von der Konzeptzeichnung über das Motion-Capturing und die Arbeiten an der 3D-Animation wird so verdeutlicht, wie die Szene entstand. Nach diesem Konzept entwickelt Nintendo auch weitere große Teile des Spiels.

Nintendo veröffentlichte noch mehrere Bilder auf ihrer Karriere-Seite, unter anderem von Super Mario Odyssey oder dem ersten Breath of the Wild. Hier könnt ihr einen Blick darauf werfen.