Zelda: Breath of the Wild 2 - Kommt nicht dieses Weihnachten, stattdessen große Überraschung geplant - Gerücht

Anscheinend soll das heiß ersehnte „The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2“ wohl doch nicht zur diesjährigen Weihnachtszeit erscheinen. Stattdessen stehe uns eine Überraschung bevor, mit der niemand rechnet.

Zur E3 2019 enthüllte Nintendo offiziell, dass sich ein Sequel zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild in Arbeit befindet, und sorgte mit dieser Ankündigung für zahlreiche überraschte und freudige Gesichter. Während die Fans auf einen Release in diesem Jahr hoffen, nimmt der Leaker Sabi dieser Vorfreude nun mehr oder weniger den Wind aus den Segeln.

Zelda: Breath of the Wild 2 Das Entwicklerteam für das neue Zelda-Abenteuer wächst weiter

Breath of the Wild 2 soll später kommen als erhofft

Wie der in Nintendo-Kreisen bekannte Leaker Sabi berichtet, soll The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 nämlich doch nicht in diesem Jahr erscheinen. Er beruft sich dabei auf gut informierte Quellen.

Auf die Frage, ob „The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2“ noch für dieses Jahr von Nintendo geplant sei, antwortete Sabi konkret folgendes:



And has instead heard of another major franchise in particular having a holiday release this year that you probably don’t expect.



I’ll have to try and follow up with the original source this or next week hopefully. I’ll post about it when I can to see what’s up. (2/2) — Sabi (@New_WabiSabi) January 30, 2020

Demzufolge könnte „The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2“ erst 2021 erscheinen.

Viele Gerüchte sprachen bis zuletzt noch von einem Release zum Weihnachtsgeschäft 2020. Dies hängt damit zusammen, dass Nintendo für den Nachfolger die gleiche Engine und Spielwelt wie bei „Breath of the Wild“ nutzt, aber eine neue, düstere Story erschafft. Die Entwicklungszeit soll dadurch deutlich kürzer ausfallen.

Spätestens zur E3 2020 im Juni dürften uns aber neue Szenen und ein grobes Release-Fenster von Nintendo erwarten.

Zelda: Breath of the Wild 2 Nintendo veröffentlicht Behind-the-Scenes-Bilder zur Entwicklung

Anderes großes Franchise zu Weihnachten

Statt „Breath of the Wild 2“ soll ein anderes großes Franchise das Nintendo-Highlight im diesjährigen Weihnachtsgeschäft werden, mit dem niemand rechnen würde, wie Sabi im gleichen Atemzug vermeldet. Weitere Einzelheiten werden nicht genannt.

Jetzt seid ihr gefragt: Von welchem Franchise könnte die Rede sein? Was sollte Nintendo eurer Meinung nach als großen Weihnachtstitel rausbringen?