Zelda: Breath of the Wild 2 - Könnte das Spiel schon 2020 erscheinen?

Die Zelda-Fangemeinde wartet gespannt auf den angekündigten und noch namenlosen Nachfolger zu „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“. Offenbar plant Nintendo den Release dabei schon für das nächste Jahr.

Die Ankündigung zum Nachfolger von The Legend of Zelda: Breath of the Wild löste unter den Fans Jubelstürme aus. Nach dem ersten Teaser-Trailer, der zu E3 2019 veröffentlicht wurde, heißt es nun Warten. Der Release könnte jedoch näher sein, als wir denken.

Zelda: Breath of the Wild 2 Spielt in derselben Welt wie sein Vorgänger

Breath of the Wild 2 schon 2020?

Der Leaker Sabi, der schon in der Vergangenheit richtige Aussagen zu Nintendo-Releases wie Super Smash Bros. Ultimate getätigt hat, wirft Licht auf das geplante Veröffentlichungsfenster von The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2. So berichtet er, dass Nintendo plane, das Spiel bereits nächstes Jahr zu veröffentlichen.

I would tell you Botw2 is planned to release in 2020, but Zelda release dates are historically delayed, internally or publicly LOL — Sabi (@New_WabiSabi) 12. November 2019

Sabi ist dabei nicht der erste Branchen-Insider, der von einem geplanten Release im nächsten Jahr spricht. Auch der vertrauenswürdige Leaker King Zell teilte dies vor einiger Zeit mit.

Zelda: Breath of the Wild 2 Gerücht: Das Spiel erscheint bereits nächstes Jahr

Entwicklungszeit könnte viel kürzer als beim Vorgänger sein

„Zelda: Breath of the Wild 2“ soll ein direkter Nachfolger zu „Zelda: Breath of the Wild“ werden. So spielt es anscheinend nicht nur in derselben Spielwelt, sondern basiert auch auf der gleichen Engine. Demnach benötigt Nintendo sicherlich nur einen Bruchteil der Entwicklungszeit im Vergleich zum Nintendo Switch-Launch-Titel. Eine ähnliche Situation gab es bereits mit Ocarina of Time und dem gerade mal anderthalb Jahre später erschienenen Nachfolger Majora’s Mask.

Aber: Verschiebungen nicht ausgeschlossen

Wer damals sehnsüchtig auf „Breath of the Wild“ gewartet hatte, der weiß sicherlich, dass das Spiel mehrere Male verschoben wurde, ehe es das Licht der Welt erblickte. Dementsprechend wirft das kein gutes Licht auf die Pläne für den Nachfolger. Es könnte sehr gut sein, dass Nintendo von den Plänen abweicht und den Release wieder nach hinten korrigieren muss. Das merkt auch Sabi in seinem Tweet an. Darum sollten wir nicht zu viele Hoffnungen auf einen Release in 2020 setzen.

Neue Infos in einer Nintendo Direct oder zur E3?

Was uns im nächsten Jahr aber mit ziemlicher Sicherheit erwarten wird, sind neue Informationen und Szenen zu „Zelda: Breath of the Wild 2“. Diese wird Nintendo wohl spätestens zur E3 2020 veröffentlichen. Vielleicht gibt es aber auch schon vorher in einer Nintendo Direct etwas zu sehen.