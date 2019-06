Zelda: Breath of the Wild 2 - Director des Vorgängers kehrt für das neue Abenteuer zurück

Ein bekanntes Gesicht kehrt zurück. Hidemaro Fujibayashi, der Director von „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ wird diesen Posten beim Nachfolger wieder einnehmen.

Zum Ende der Nintendo Direct während der E3 2019 ließ Nintendo eine große Bombe platzen. Das gefeierte Open-World-Abenteuer The Legend of Zelda: Breath of the Wild erhält einen Nachfolger. Dieser befindet sich zurzeit bei Nintendo in Entwicklung.

Zelda: Breath of the Wild 2 Das Spiel wird düsterer als Majora's Mask

Fujibayashi erneut Director

Ein kurzer Teaser-Trailer gab erste Einblicke in die kommende Fortsetzung. Uns erwartet ein deutlich düsteres Abenteuer in Hyrule als noch beim Nintendo Switch-Launch-Titel.

Der Producer der Zelda-Reihe, Eiji Aonuma, wirkt wieder beim kommenden Nachfolger mit, das sollte keine Überraschung sein. Auf der E3 äußerte er sich schon einige Male zum neuen Projekt. Dabei gab Aonuma bekannt, dass Hidemaro Fujibayashi als Director für die Fortsetzung zurückkehren wird. Den Posten hielt er bereits bei „Breath of the Wild“ inne und leitete die Entwicklung.

„Wir arbeiten sehr hart zusammen an diesem Spiel“, so Aonuma.

Im gleichen Interview kam Aonuma darauf zu sprechen, dass man sich mit der Entwicklung des Sequels nicht abhetzen möchte. Dies habe er während der Produktion von „Majora’s Mask“ gelernt, welches innerhalb eines Jahres entstand. Das Team sei damals noch vom Vorgänger „Ocarina of Time“ erschöpft gewesen. Diesen Fehler wolle man nicht erneut begehen.

Aonuma verspricht neben einer neuen, düsteren Handlung neue Gameplay-Elemente. Unsere Vermutungen dazu, ob die leuchtende Kraft in Links Arm etwas damit zu tun haben könnte, lest ihr hier.