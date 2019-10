Zelda: Breath of the Wild 2 - Beeindruckender Trailer zeigt das Spiel als N64-Demake

Ein neuer Trailer zeigt, wie der kommende Nachfolger zu „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ als N64-Spiel aussehen würde. Leider stammt das Video nur von einem begabten Fan und das Demake befindet sich nicht wirklich in Entwicklung.

Die diesjährige E3 offenbarte den Nachfolger für das gefeierte The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Das kommende Sequel schlägt einen viel dunkleren Ton an und erweckt Ganondorf wieder zum Leben.

Zelda: Breath of the Wild 2 Das Spiel wird düsterer als Majora's Mask

Breath of the Wild 2 als N64-Demake

Das Spiel erscheint für die Nintendo Switch, doch dass es sich auch auf dem N64 sehr gut machen würde, zeigt der folgende Fan-Trailer. Der YouTuber The Regressor hat sich den Ankündigungstrailer von der E3 genommen und nach dessen Vorbild eine neue Version gebastelt. Alle Animationen und Modelle wirken nun so, als seien sie direkt dem Nintendo 64 entsprungen.

Für die Bearbeitung der 3D-Modelle nutzte The Regressor Autodesk Maya 2009 und Adobe Photoshop. Es war beabsichtigt, die Qualität möglichst schlecht ausfallen zu lassen. Allerdings sollte es nicht genauso wie Ocarina of Time oder Majora’s Mask aussehen.

Das Ergebnis könnt ihr euch unter diesen Zeilen ansehen. In der Zwischenzeit dürfen wir uns weiter auf das richtige Sequel freuen, dass uns für die Nintendo Switch erwartet. Zum Vergleich könnt ihr euch den eigentlichen Ankündigungstrailer hier ansehen.