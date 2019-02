Yu-Gi-Oh - Riesiges Turnier in Düsseldorf übertraf alle Erwartungen

Das YCS in Düsseldorf hat am letzten Wochenende Besucherrekorde gebrochen. Deutlich mehr Yu-Gi-Oh!-Spieler als erwartet stürmten in die Hallen und packten ihre Decks für ein Duell auf den Tisch.

Yu-Gi-Oh! ist das Kartenspiel, das wir damals alle auf dem Schulhof gespielt, getauscht und gesammelt haben. Doch glaubt bloß nicht, dass der Hype um die mächtigen Karten von Yugi, Kaiba und Pegasus vorbei ist. Millionen Spieler weltweit zieht es regelmäßig in Kartenläden, um kleinere Wettebwerbe zu bestreiten. Zudem gibt es noch die ganz großen Turniere, so wie das YCS letztes Wochenende in Düsseldorf.

Großes Turnier in Deutschland zieht Spieler aus ganz Europa an

Wir waren vor Ort und haben uns in den beiden dafür gemieteten Messehallen umgesehen. Erwartet hat Veranstalter Konami gut 1.800 junge und erfahrene Spieler. Die Wunschvorstellung war wohl die magische Zahl der 2.000 Teilnehmer. Zu aller Überraschung wurde diese allerdings um mehrere Hundert Spieler übertroffen. Bereits am Samstag musste sich der Veranstalter etwas einfallen lassen, denn schon am Vormittag wurden die Zahl von 2.000 Teilnehmern weit üverschritten und man hatte Probleme, genügend Tische und Stühle für all die Menschen zu organisieren.

© Konami

Kurzerhand wurde im Ibis-Hotel ein Konferenzsaal gemietet, um dort ebenfalls Duelle stattfinden zu lassen. Neben dem großen YCS, gab es parallel kleinere Turniere. Auch diese waren gut besucht, schließlich gab es dort ebenfalls coole Preise zu gewinnen. Am gesamten Wochenende konnten die Veranstalter schließlich insgesamt stolze 2.600 Duellanten zählen, die das Event besucht haben.

Gewonnen hat am Ende übrigens nicht ein Spieler mit dem aktuellen Meta-Deck, das erst wenige Wochen auf dem Markt ist und in den Top 64 stark vertreten war, sondern eine eher weniger beliebte Zusammenstellung. Thomas Rose aus England schnappte sich damit den Sieg. Die beiden anderen Plätze auf dem Treppchen wurden von deutschen Duellanten besetzt.

Speed-Duell für Neueinsteiger oder eingerostete Spieler

Für Spieler, die neu sind oder wieder in das Spiel einsteigen möchten, hat Konami ein Speed-Deck veröffentlicht, das mit deutlich reduzierter Kartenstapel-Größe auskommt. Das Spielfeld wird hierbei verkleinert und es gibt Spezialfähigkeiten, die das Duell beschleunigen sollen. In einer Packung sind jeweils drei verschiedene Decks vorhanden, sodass ihr quasi direkt mit Freunden loslegen könnt.

Wer damals die ersten Staffeln der Serie gesehen hat, wird die meisten Karten sicherlich wiedererkennen. Von Yugis Magiermädchen über die Amazonen von Mai bis hin zu dem auf Glück basierten Karten von Joey ist hier vieles dabei, das euch aus der Serie bekannt vorkommen dürfte.