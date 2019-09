YouTube - Unboxing: PewDiePie packt den Red Diamond Creator Award aus

Die Kollegen von YouTube haben ein kleines Geschenk für PewDiePie vorbereitet. Im Rahmen der Feierlichkeit der Grenzüberschreitung von 100 Millionen Abonnenten überreichen sie ihm den neuen Red Diamond Creator Award. PewDiePie schaut sich in seinem Unboxing das gute Stück einmal genauer an, nachdem er seine Reise auf der Plattform ein wenig Revue passieren lässt:

Aber was ist eigentlich der Red Diamond Creator Award und wie bekommt man ihn? Der Red Diamond Creator Award gilt bislang als ganz besondere Auszeichnung, die nicht viele YouTube-Kanäle erhalten haben. Tatsächlich ist der PewDiePie-Kanal erst der zweite Channel, der solch eine Auszeichnung erhalten hat. Denn um sich diesen Award zu verdienen, muss ein YouTube-Kanal die magische Marke von 100 Millionen Abonnenen überschreiten. Der erste Kanal, bei dem dies der Fall war, ist der T-Series-Kanal, der sich lange Zeit ein heißes Kopf-an-Kopf-Rennen mit PewDiePie geliefert hat.

Schlussendlich war PewDiePie also nicht der erste Kanal, dem dies gelang. Allerdings ist Felix Kjellberg die erste Einzelperson mit 100 Millionen Abonnenten auf YouTube. Da darf man doch mal gratulieren!

YouTube hat den bis dato unbekannten Red Diamond Creator Award vor wenigen Tagen erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Das entsprechende Video seht ihr hier nochmal:

The 100M subscriber record has been surpassed, and that means we have the new creator award! Introducing: The Red Diamond Creator Award, named after one of the rarest colors of diamond. 💎❤️ @TSeries and @Pewdiepie, check the mail! 😏 pic.twitter.com/ZONYFEiVkk