YouTube - Die Top 10 Videos mit den meisten Dislikes

Justin Bieber steht nicht mehr auf dem ersten Platz der meistgehassten YouTube-Videos. Welches Video vor kurzem den Thron erobern konnte und die meisten Dislikes vereint, verraten wir euch in unserem Überblick der Top 10 der meistgehassten YouTube-Videos.

Wir geben euch einen aktuellen Überblick der Top 10 Videos auf YouTube mit den meisten Dislikes:

Platz 10: Rebecca Black - Friday

3,614 Millionen Dislikes

Sonderlich gut gefallen hat den Zuschauern und Zuhörern der Song "Friday" von Rebecca Black offenbar nicht. Es hagelte bis jetzt 3,6 Millionen Dislikes.

Platz 9: Masha and the Bear: Recipe for Disaster

3,644 Millionen Dislikes

Auf dem neunten Platz findet sich eine Episode einer russischen Serie, die sich offenbar an Kinder richtet aber nicht sonderlich gut zu sein scheint.

Platz 8: Official Call of Duty: Infinite Warfare Reveal Trailer

3,848 Millionen Dislikes

Die Call of Duty-Reihe von Activision hat nicht nur eine riesige Community, sondern sich mit dem Trailer zu Call of Duty: Infinite Warfare auch einen Platz in der Liste der meistgehassten YouTube-Videos verdient.

Platz 7: Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee

4,303 Millionen Dislikes

Unvorstellbare 6,5 Milliarden Aufrufe entfallen auf dieses Video, da fallen die 4,3 Millionen Dislikes fast gar nicht mehr auf.

Platz 6: Can this video get 1 million dislikes?

4,406 Millionen Dislikes

Weniger verwunderlich, dass der größte YouTuber PewDiePie mit diesem Titel bis jetzt satte 4,4 Millionen Dislikes sammeln konnte.

Platz 5: Jake Paul - It's Everyday Bro (Song) feat. Team 10

4,544 Millionen Dislikes

Jake Paul will ganz nach oben und sogar PewDiePie überholen, den er in diesem Musikvideo erwähnt. Kein Wunder also, dass die Community des Schweden fleißig auf den Dislike-Button drückten - und das nicht zu knapp!

Platz 4: Baby Shark Dance

4,750 Millionen Dislikes

Platz 3: YouTube Rewind 2019: For the Record

5,728 Millionen Dislikes

Das vor wenigen Tagen veröffentlichte YouTube Rewind 2019-Video hat schon jetzt 5,7 Millionen Dislikes und sichert sich somit direkt den dritten Platz.

Platz 2: Justin Bieber - Baby ft. Ludacris

10,940 Millionen Dislikes

Bis vor wenigen Tagen war Baby von Justin Bieber noch das Video auf YouTube mit den meisten Dislikes. Vor kurzem musste sich der Sänger allerdings geschlagen geben. Über der Sänger darüber enttäuscht ist?

Platz 1: YouTube Rewind 2018: Everyone Controls Rewind

17,242 Millionen Dislikes

Innerhalb von nur sieben Tagen hat YouTube mit seinem Rewind-Video zum Jahr 2018 satte 12 Millionen Dislikes sammeln können. Zum Vergleich: Baby von Justin Bieber ist am 19. Februar 2010 veröffentlicht worden und hat somit neun Jahre für die 17 Millionen Dislikes benötigt.

Warum YouTube Rewind innerhalb von so kurzer Zeit zu dem unbeliebtesten Video weltweit aufsteigen konnte, liegt aller Wahrscheinlichkeit daran, dass bekannte Influencer wie beispielshalber PewDiePie, die auch 2018 viel Aufmerksamkeit erhalten haben, in dem Zusammenschnitt nicht erwähnt werden. Es wird vermutet, dass YouTube mittlerweile YouTuber aufgrund von negativen Schlagzeilen aussiebt.