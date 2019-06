YouTube - Rezo zu Gast beim Neo Magazin Royale

Jan Böhmermann wird den YouTuber Rezo in seiner Sendung „Neo Magazin Royale“ begrüßen. Das ist der erste TV-Auftritt des YouTubers, der mit seinem Video "Die Zerstörung der CDU.“ für ordentlich Wirbel sorgte.

Rezo zu Gast bei Jan Böhmermann

Nach dem polarisierenden YouTube-Video, das mittlerweile über 14 Millionen Aufrufe verzeichnet, ist Rezo ein großes Thema in den Medien. TV-Auftritte unternahm er bislang allerdings keine. Nun gab das ZDF offiziell bekannt, dass Rezo in Jan Böhmermanns Sendung „Neo Magazin Royale“ Rede und Antwort stehen wird.

In der Sendung wird er über den politischen Wirbel sprechen, den er mit seinem Video während dem Europawahlkampf auslöste. Dies stellt den ersten TV-Auftritt von Rezo dar. Zugleich handelt es sich auch um die letzte Sendung des „Neo Magazin Royale“ vor der Sommerpause.

Die kommende „Neo Magazin Royale“-Sendung mit Rezo als Gast wird am Donnerstag, den 13. Juni 2019 ab 20.15 Uhr in der ZDFmediathek, um 22.15 Uhr in ZDFneo und am Freitag, den 14. Juni 2019 um 0.00 Uhr im ZDF zu sehen sein.