YouTube - PewDiePie pausiert YouTube 2020

YouTuber PewDiePie wird sich im nächsten Jahr wohl eine Auszeit von der Plattform nehmen. Warum er das macht und ob es wirklich dazu kommt, ist bislang noch nicht bestätigt.

Auch der größte YouTuber der Welt, PewDiePie aka Felix Kjellberg, braucht einmal eine Pause. In seinem aktuellem Video spricht der YouTuber davon, sich nächstes Jahr eine Auszeit von der Plattform zu nehmen. Ihr könnt sein Video hier direkt ansehen:

Pausiert PewDiePie wirklich YouTube?

Er spricht davon, dass er 2020 eine Pause einlegen möchte. Unklar ist hingegen, warum er diese Auszeit nehmen wird. Es ist zwar hinreichend bekannt, dass er aktuell mit der generellen Ausrichtung der Plattform unzufrieden ist, wie er in seinem Video „YouTube's New Update Has A BIG FLAW!“ ausführlich erklärt, doch nennt er noch keinen spezifischen Grund.

Nachdem er eine spezielle Ankündigung anteaserte, sprach er sich zu seiner Pause aus:

„Ich nehme eine Auszeit von YouTube. Nächstes Jahr. Ich wollte es nur vorab sagen, da ich mich entschieden habe. Ich bin müde. Ich bin müde. Ich fühle mich wirklich müde. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst. Nur wisst ihr jetzt, dass ich nächstes Jahr für eine Weile weg bin. Ich werde das später erklären, aber ich wollte euch informieren.“

Laut vorläufiger Aussage sei er also recht ermüdet von seiner Arbeit auf YouTube, was erst einmal leicht scherzend gemeint scheint. Doch es scheint zudem, dass es noch diverse weitere Details gibt, die er jedoch erst einmal nicht verraten möchte. Das wiederum lässt darauf schließen, dass er wirklich eine Auszeit nehmen könnte. Wir verzichten an dieser Stelle auf Spekulationen und warten spätere Aussagen des YouTubers ab.

Ob und wann es zu der besagten Pause kommt und wie lange sie andauert, ist demnach noch nicht final geklärt. Es scheint sich jedoch nur um eine „kleine Pause“ zu handeln. So solltet ihr euch 2020 womöglich auf eine Auszeit des Creators einstellen.

PewDiePie selbst machte in jüngster Vergangenheit immer wieder auf sich aufmerksam, der sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit T-Series lieferte und dann die 100 Millionen Abonnenten auf YouTube überschritt. Er erhielt dafür den Red Diamond Creator Award. Zudem wurde erst kürzlich bei ihm zu Hause eingebrochen:

YouTube In PewDiePies Haus wurde eingebrochen