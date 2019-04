YouTube - PewDiePie gesteht Niederlage gegen T-Series ein, kommt direkt wieder an die Spitze

Hat der Kampf zwischen T-Series und PewDiePie endlich ein Ende? Wohl eher nicht. Und das, obwohl PewDiePie ein Video veröffentlicht an, in dem er genau diesen verlorenen Kampf einsieht.

Der Kampf um den YouTube-Thron zwischen PewDiePie und der indischen Bollywood-Produktionsfirma T-Series geht schon ewig. Bisher war der schwedische YouTuber lange nahezu ungeschlagen auf Platz #1, doch T-Series gab nicht auf. Ab und an soll es Momente des Sieges für die Inder gegeben haben, aber PewDiePie und seine Fans eroberten sich den Platz stets zurück.

YouTube PewDiePie hat jetzt mehr Abonnenten als Deutschland Einwohner hat

PewDiePie gesteht Niederlage ein

Nahezu jede News um die beiden YouTuber dreht sich seit Monaten um diesen Krieg. PewDiePie hat davon jetzt endgültig genug und versucht mit einem Track diese Fede nun zu beenden. Auf seinem Kanal ging ein Video mit dem Titel „Herzlichen Glückwunsch“ online, das T-Series zum Gewinn gratuliert. Natürlich auf die typisch zynische Art des YouTubers, die sich vor allem in den Texten wiederspiegelt. Den Fans gefällt's.

Als das Video online ging, hatte sich T-Series an die Spitze gekämpft. Mittlerweile lässt sich aber bei Social Blade ablesen, dass PewDiePie erneut die Nase vorn hat. Beendet wird der Krieg also noch lange nicht sein. Schließlich sind es vor allem die Fans der beiden Channel, die mit den unterschiedlichsten Aktionen um neue Follower buhlen und so den Wettkampf immer weiter führen.