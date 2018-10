YouTube - PewDiePie bald nicht mehr erfolgreichster YouTube-Kanal der Welt

PewDiePie wird schon bald den Status als erfolgreichster YouTube-Kanal der Welt verlieren. Ein indisches Bollywood-Unternehmen wird dem Schweden in Kürze den Rang ablaufen.

Der lange Zeit als erfolgreichster YouTuber der Welt geltende PewDiePie wird schon bald diesen Status verlieren. Ein Kanal aus Indien wird ihn schon bald in den Abonnentenzahlen überholen.

In Indien gilt T-Series bereits seit längerer Zeit als Größe, agiert das Unternehmen doch bereits seit den 80er-Jahren als Musiklabel für bekannte und auch aufstrebende Künstler. Seit einiger Zeit mischt T-Series auch im Milliardenmarkt des Bollywood-Filmgeschäfts mit.

Ein explodierender Erfolg

Auf YouTube hingegen ist T-Series erst seit 2011 aktiv und konnte sich über die Jahre zum Marktführer für Inhalte aus der Welt des Bollywoods steigern. Täglich werden mehrere Musikvideos, "Behind the Scenes"-Ausschnitte oder Filmtrailer in durchaus ansehnlicher Qualität hochgeladen, von denen viele innerhalb kürzester Zeit die Millionenmarke knacken.

Angesichts des immer größer werdenden Bollywood-Markts, auch dank der enormen Bevölkerungszahl Indiens, sollte der Erfolg eigentlich wenig überraschen. Dennoch sind die Statistiken durchaus beeindruckend: Täglich sammelt T-Series satte 150.000 neue Abonnenten und kommt inzwischen auf mehr als 2,3 Milliarden Videoaufrufe pro Monat.

PewDiePie-Fans wehren sich mit Rassismus

PewDiePie hingegen liegt täglich bei rund 40.000 neuen Abonnenten und kommt monatlich auf etwa 180 Millionen Videoaufrufe. Die Diskrepanz zwischen den neu hinzukommenen Abonnenten lässt die beiden Kanäle immer näher rücken: PewDiePie liegt bei knapp 68 Millionen, T-Series dicht dahinter bei 67,5 Millionen. Sollte sich das Wachstum dem bisherigen Trend nach fortsetzen, dürfte bereits in wenigen Tagen der neue Spitzenreiter YouTubes feststehen.

Vielen PewDiePie-Fans gefällt dieser Wechsel an der Spitze YouTubes nicht, wie ein Blick in die Kommentare der T-Series-Videos zeigt. Diese werden aktuell von PewDiePie-Fans geflutet. Die Kommentierenden werfen T-Series vor, Bots zum Sammeln neuer Abonnenten zu benutzen sowie zu Unrecht bald an der Spitze zu stehen. Des Öfteren fallen dabei auch rassistische Bemerkungen.

