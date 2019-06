YouTube - Petition fordert die Wiederherstellung von Etikas Youtube-Channel

Am 25. Juni 2019 wurde vom New York City Police Department bestätigt, was viele Abbonenten seines Channels bereits befürchtet hatten: der beliebte Youtuber Desmond „Etika“ Amofah ist verstorben. Fans fordern in einer Petition nun die Eigentümer des Videoportals dazu auf, Amofahs Channel oder zumindest einige der Videos wiederherzustellen und Etikas Vermächtnis so bestehen zu lassen.