YouTube - Mann verhaftet, weil er mit Baseballschlägern zur Zentrale fuhr, damit sein Konto entsperrt wird

In den USA wurde ein Mann verhaftet, der sich wütend zur YouTube-Zentrale aufmachte. Im Kofferraum wurden insgesamt drei Baseballschläger gefunden. Grund für die Verärgerung soll sein YouTube-Account sein, der kürzlich gesperrt wurde.

Am Wochenende verhaftete die Polizei den 33-jährigen Kyle L., der in der Zentrale von Google in Mountain View auftauchte. Er soll die Mitarbeiter bedroht haben, damit diese seinen YouTube-Account entsperren, auf dem er ein einziges Video veröffentlichte.

Bei dem Video handelte es sich um eine bizarre Anleitung, mit der jedermann angeblich schnell reich werden könne, wie BuzzFeed News berichtet. L. habe geglaubt, dass dieses Video die Welt verändern würde und fühlte sich mundtot gemacht. Tatsächlich habe aber seine Frau seinen Account gelöscht und ihm aus Angst erzählt, dass dies die Schuld von YouTube gewesen sei.

Verdächtiger wurde zuvor auffällig

L. sei so fest entschlossen gewesen, dass er mit seinem Auto insgesamt 5.300 Kilometer bis zur Google-Zentrale fuhr. Unterwegs wurde er bei einem Zwischenstopp in Iowa aufgrund eines Unfalls und eines Vandalismusvorfalls auffällig und von der Polizei verhört. Der Verdächtige machte aus seinen Plänen keinen Hehl, weshalb die Beamten ihre Kollegen in Mountain View vorwarnen konnten.

Dort angekommen, nahmen ihn die Polizisten auf dem Google-Campus fest. In seinem Kofferraum entdeckten sie insgesamt zwei Baseballschläger, wobei unklar ist, was genau L. mit ihnen geplant hatte.

Offenbar wurde niemand verletzt.

Grund dafür könnten die Sicherheitsbestimmungen rund um die Büros des Google-Konzern sein, die im vergangenen Jahr aufgrund eines versuchten Amoklaufs erhöht wurden:

YouTube Schüsse am Firmensitz, Tatverdächtige tot