YouTube - Die Lochis geben Trennung bekannt, schließen ihren Kanal

Das erfolgreichste deutsche YouTube-Duo „Die Lochis“ hat das Ende seiner beruflichen Zusammenarbeit bekannt gegeben. Sowohl in der Musik als auch auf der Videoplattform will man zukünftig eigenständiger agieren.

Die Zwillingsbrüder Heiko und Roman Lochmann betreiben seit August 2011 ihren gemeinsamen YouTube-Kanal, der inzwischen knapp 2,6 Millionen Abonnenten aufweist. Insgesamt konnten sie mehr als 1.000.000.000 Videoaufrufe aggregieren.

Auf YouTube wurde am Samstag derweil das letzte Video veröffentlicht, wie die beiden Brüder erklären. In der Zukunft wolle man hin und wieder ergänzend zu eventuellen Soloprojekten zusammenarbeiten, denn: „Zwillinge kann man eben nicht trennen!“.

Beeindruckende Karriere, letzte gemeinsame Tournee

Tatsächlich fällt die Karriere der Lochis summa summarum durchaus beeindruckend aus. Als erste YouTube-Künstler überhaupt erreichten sie den Gold-Status für ein Album und erreichten mit „Zwilling“ sogar die Nummer Eins der Charts. Die entsprechende Tournee stellte mit insgesamt 100.000 verkauften Tickets ebenfalls einen Rekord auf.

Das letzte gemeinsame Album „Kapitel X“ erscheint am 13. September 2019. Man kann es ab sofort auf Amazon vorbestellen*. Die Abschlusstournee startet ebenfalls im September und soll nach Stops in Berlin, Leipzig, Wien, München, Zürich und Hamburg schlussendlich in der Dortmunder Westfallenhalle münden.

