YouTube - Laut PewDiePie war der Area 51-Raid kein Reinfall, sondern ein Gewinn

PewDiePie hat das Raid-Event, den Ansturm auf Area 51, aufmerksam verfolgt und gibt nun eine Einschätzung, warum die Facebook-Veranstaltung kein kompletter Reinfall gewesen sein soll.

Am vergangenen Wochenende fand der „große“ Raid auf Area 51 statt, zumindest wenn es nach der gleichnamigen Facebook-Veranstaltung geht. Hier haben sich mehrere Millionen Menschen angemeldet, doch letztlich waren laut Schätzungen so ungefähr rund 10.000 Menschen zugegen. Was für sich genommen schon bemerkenswert ist, wenn man bedenkt, dass es sich hier lediglich um eine Scherzkampagne seitens des Veranstalters gehandelt hat.

Doch zum großen Ansturm auf die vermeintliche Geheimbasis der Amerikaner kam es hier nicht. Lediglich eine 60-jährige Frau hat die Grenzkontrollen an den Toren übertreten und ist in die Sperrzone marschiert. Alle anderen haben ausgelassen um das gesperrte Gebiet mit gleichgesinnten UFO-Fans gefeiert.

Was also wie ein Raid-Reinfall klingt, ist laut dem YouTube-Star PewDiePie aber am Ende gar keiner gewesen. Warum also war das Event kein Reinfall? Felix Kjellberg gibt in seinem aktuellen Meme-Review zu verstehen, dass es ein „absoluter Gewinn“ gewesen sei.

Unter anderem kam es zu dem jetzt schon berühmtberüchtigten Naruto-Runner-Clip, den ihr euch hier ansehen könnt:

Hier hat ein junger Mann den Ninja-Run vollzogen und ist hinter dem Reporter Joe Bartels entlanggeflitzt. Dieses Bild ging daraufhin durch das halbe Internet viral, wenn es denn überhaupt ein ganzes Internet gibt.

Seine Meinung begründet er also letztlich damit, dass es nur eine Person gewesen sei, doch allein das schon ein „absoluter Gewinn“ für alle sei. Weiter meint er, dass alle Teilnehmer schon jetzt Legendenstatus erhielten müssten, die extra nach Nevada für solch ein Event angereist seien, und stimmt dem zugehörigen Meme somit zu.

Doch am Ende sind, ebenfalls auf vielen Memes zu sehen, viele über den Vergleich der Erwartungshaltung zur Realität enttäuscht. Doch Kjellberg ist da anderer Ansicht:

„Was haben die Leute gedacht, wie so ein erfolgreicher Raid aussehen würden? Es gab keine Alien-Mädchen mit Alien-Pussys. [...] Doch es hat definitiv geholfen, dass es eine Deadline gab. Weil alle Memes normalerweise nach einer Woche tot sind. Aber dank dem Facebook-Event hatte es eine hohe Langlebigkeit. Es hatte einen guten Lauf. Ich bin zufrieden damit. Es gab zumindest ein gutes Meme!“

Zudem sei er froh, dass niemand etwas Dummes gemacht hat. Aliens gab es also keine zu sehen, doch am Ende haben alle Internet-User zumindest etwas zu lachen gehabt. Und ich darf doch bitten, wer bitte hat bei diesem Aufmacherbild nicht zumindest einmal geschmunzelt? Seid ehrlich in den Kommentaren!