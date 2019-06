YouTube - Jack Blacks Kanal entstand nur wegen eines gescheiterten Projekts

Seit einigen Monaten ist Schauspieler und Musiker Jack Black auf YouTube unterwegs. Mit seinem Kanal Jablinski Games begeistert er Millionen Zuschauer, ohne dabei zu zocken. Nun verriet er, dass dieser Kanal das Resultat eines gescheiterten Projekts sei.

Als Schauspieler und „Tenacious D“-Frontmann Jack Black („School of Rock“, „Pick of Destiny“) auf YouTube den Kanal Jablinski Games eröffnete, haben sich viele Fans gefragt, woher diese Entscheidung rührt. Schließlich hat der Tausendsassa eine Menge Projekte an der Hand. Warum also ausgerechnet YouTube?

Diese Entscheidung verriet er erst jetzt - etwas unfreiwillig - in einer Live-Variante von Jablinski Games auf der E3 2019. Dort zog ihn sein Sohn ein wenig damit auf, dass Jablinski Games nur deshalb entstand, weil sein neues Filmprojekt Post-Apocalypto gescheitert sei.

Ein unverstandenes Meisterwerk

„Okay, die Wahrheit tut manchmal weh. Aber 'Post-Apocalypto' ist mein Renommierstück. Es fühlt sich an, wie ein unentdecktes Meisterwerk. Eines Tages, lange nachdem ich weg bin, werden die Leute 'Post-Apocalypto' wiederfinden.“

Der Vorschlag, auf YouTube sein Unwesen zu treiben, kam direkt von seinem Sohn, der aber erst monatelange Überzeugungsarbeit leisten musste. Mittlerweile hat der Kanal mehr als vier Millionen Abonnenten. Post-Apocalypto wurde auf dem LA Film Festival 2018 das erste Mal öffentlich gezeigt und kam bei den Kritikern nicht gerade gut weg.